傳雪佛龍擬延後CEO退休

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，雪佛龍董事會正在考慮延長CEO沃思(Mike Wirth)的強制退休年齡。在1982年進入該公司工作的沃思，自2018年以來一直擔任雪佛龍的董事會主席兼CEO，並將在2025年底達到這家能源巨頭規定的65歲退休年齡。

輝瑞濕疹藥獲准用於青少年

輝瑞宣布FDA已批准其口服、每日一次的JAK1抑制劑Cibinqo用於治療12至18歲以下青少年的頑強中度至重度特應性皮炎(AD)，也就是濕疹。該批准的前提是患者對其他生物製劑在內的系統性藥物產品治療反應不佳，或者不推薦使用其他治療方法。

FIS擬分拆商務支付部門

支付集團Fidelity National Information Services Inc，在股東推動之下，該公司將分拆其商務支付業務。該公司大部分商業銀行業務彙整成企業支付處理Worldpay，總部位於佛州傑克遜維爾的Fidelity於4年前以430億元價格收購該公司後，至今市值縮水一半以上，僅剩450億元。

小摩為烏克蘭規劃戰後重建

烏克蘭與摩根大通簽署協議，為其提供經濟和未來重建工作的建議。小摩將利用其債務資本市場業務、支付以及商業銀行和基礎設施投資專業知識，幫助該國穩定經濟和信用評級、管理其資金並推進其數位化應用。特別是建議努力籌集私人資金，以重建和投資於再生能源、農業和技術等領域。

Fed鮑曼：續升息以抑通膨

Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，Fed需要繼續提高利率 ，以使其達到夠高的水平從而讓高通膨回落至目標利率。她表示，預計將繼續提高聯邦基金利率，因為必須將通膨率回落至2%的目標，為此需要讓供需達到更好的平衡。一旦利率達到足夠嚴格的水平，利率將維持一段時間以恢復物價穩定。

IMF總裁：通膨仍令人擔憂

國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)表示，金融市場有充分的理由更加樂觀，因美國經濟可能避免衰退而且中國從疫情控制中重新開放。她在世界政府峰會上發言時，將IMF對2023年的展望描述為「不太壞，也不好」，因為IMF預測今年經濟成長放緩，通膨仍然令人擔憂。