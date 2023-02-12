誰說真愛不用麵包？今年美國西洋情人節支出估史上次高

最新訪調顯示，美國人今年仍然不打算犧牲浪漫情懷，準備在今年的情人節花得更多，今年全美情人節消費估近260億美元。（美聯社）

最新訪調顯示，儘管美國人近年感受到萬物齊漲的壓力，今年仍不打算犧牲浪漫情懷，準備在今年的西洋情人節花更多錢過節，支出金額估將近260億美元，為史上第二高。

零售銷售協會（NRF）及Prosper透視與分析在訪調7,616名美國成年人後預估，今年西洋情人節的消費者支出將年增8%至259億美元，為歷來次高紀錄。

訪調顯示，超過一半（52%）的消費者表示今年打算慶祝情人節，平均花費為192.80美元，高於去年的175.41美元，也是自2004年訪調以來的第二高。年齡介於35~44歲的情人節預算 最高，平均為335.71美元。

儘管今年西洋情人節花在重要他人和家人身上的支出與去年差不多，但許多消費者表示，希望對生活中有意義的關係表達情意。今年情人節人均支出增加的17美元中，有14美元是拿來買給寵物、朋友及同事、同學或老師的禮物。

今年最受美國人歡迎的情人節禮物，依序是糖果（57％）、賀卡（40％）、鮮花（37％）、晚間約會（32％）、珠寶（21％）、禮品卡（20％）和服裝（19％）。

NRF及Prosper預期，消費者在珠寶上的支出超過55億美元，在情人節晚間約會上花費近44億美元。

約三分之一（32％）的消費者準備花錢在體驗性質的禮物上，比率高於去年的26％，也是2017年訪調此問題以來最高水準。