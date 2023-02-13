「通膨若緩解」 Fed官員暗示：明年可能降息

今年有決策投票權的費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，美國1月非農就業 數據意外強勁，但並未改變他對利率的看法，即聯準會（Fed）轉向較小幅度升息 是個好策略。他還暗示，若通膨繼續緩解，明年有可能降息。

哈克日前接受路透採訪時表示：「促使Fed升息的是通膨，而我們已開始看到通膨下降的初步跡象，現階段可以用每次25個基點（1碼）的步調來升息，讓通膨獲得控制，同時不傷害勞動市場。」他形容，縮小升息幅度是Fed在進行「風險管理」。

Fed去年連續多次升息3碼、2碼後，今年2月把升息幅度縮小至1碼，將聯邦資金目標利率區間調高到4.50%~4.75%。不料隨後勞工部3日公布的1月非農業就業人數暴增51.7萬人，是分析師預期數字的近三倍，令外界質疑這次升1碼是否正確，並擔憂勞動市場熱絡是否導致Fed又會採取激進措施。

哈克在受訪中說，即便他在Fed決議前看到這份就業報告，他仍會選擇升息1碼。

哈克預計，利率將升到5%以上，並維持在那個水準一段時間，但在此之後，隨著通膨持續回落，他對Fed在某個時間點降息的可能性，抱持開放態度，主要是防止貨幣政策過於限制經濟活動。他不認為Fed會在今年降息，但「我們可以開始看到」利率在2024年可能自然逐步向下走。

哈克重申，他不認為美國經濟將陷入衰退，並警告投資人不要用單純的指標當作推論經濟前景的工具，例如債券殖利率 之間的關係，或失業率的走向。

他預期，受Fed政策的衝擊，美國失業率將從現有水準3.4%升到4.5%之多，但是不致引起衰退。他同日在華頓商學院的廣播電台上說，「軟著陸的機率其實正在升高，這不代表我們脫離困境，經濟仍有可能衰退，但我們可以透過審慎行事來避開」。