公告薪資潛藏談判空間 找工作時可以努力爭取

專家說，與其死守求才廣告的薪資範圍，不如勇於替自己爭取更高薪酬。(路透資料照片)

在美國，越來越多州要求企業公布求才職缺的薪資範圍，人們總覺得實際拿到的薪資只限於那個範圍，毫無談判空間。

實則不然。

在新的薪酬透明法令下，確實可以比過去更了解雇主願意支付多少薪酬，但是，光憑各家公司徵才廣告標出的範圍無法準確研判每個人所申請職務最終會得到多少薪資，自己必須用心研究、提出問題、談判爭取，才不會平白讓可能得到的優渥報酬從指間溜走。

協助人們爭取薪酬的專業諮詢公司The Salary Negotiator 創辦人布拉姆利(Brandon Bramley)說，許多人認定求才廣告標示的薪酬範圍不容動搖，不敢開口爭取、談判，但到目前為止尚未發現沒有談判空間的情況。

★薪資範圍 ３大特徵

求才廣告所標示的薪資範圍有三大特徵：

特徵一：所標示範圍預留空間。薪酬管理軟體暨數據公司Payscale 資深律師和薪酬透明度專家塞卡利(Lulu Seikaly)說，有些雇主只公布特定職位實付薪酬約 25%至 75%範圍，而且，即使雇主公佈完整範圍，法律允許雇主超額向適任候選人才支薪，總是有加碼彈性。

特徵二：所標示的範圍可能大得離譜，薪酬最小和最大值之間也許相差10萬美元、甚至更大。有些雇主之所以這麼做，主要是想透過同一個求才廣告吸引相同職能下的若干職位，好比說軟體工程師，塞卡利說， 每個職務適合不同經驗的人才，例如軟體工程師有初級工程師、中級工程師或資深工程師。

同樣的，雇主可能針對不同職責多個工作中的每一份工作都標示大薪資範圍。

有時實在搞不清楚雇主在想什麼。由於薪酬透明法規很新、而且各地不同，企業界還在摸索；最早起步的科羅拉多州才實施新法兩年，加州 和華盛頓州薪酬透明度法 1 月 1 日生效，紐約市 三個月前上路，紐約州 其他地區則要到今年 9 月才跟進。

有些企業標示的薪資範圍大得可笑，塞卡利舉例，曾看過範圍介於9萬美元到90萬美元之間，她認為這樣犯了非常大的品牌錯誤，似乎未提供善意估計，這樣的企業看起來不重視員工，是很大的危險訊號。

特徵三：薪資範圍往往只反映基本工資，員工的實收酬勞高得多，包括獎金、股權和潛在加薪都不會被公開列出。布拉姆利說，如果公司真正想要某個人才，這些項目通常都可協商，即使負責招募的人員堅稱並非如此。此外，學費報銷、家庭辦公室津貼和額外帶薪休假等其他福利也可協商，將有助於增加實收薪酬。

★爭取薪酬 4大訣竅

與其死守求才廣告的薪資範圍，不如勇於替自己爭取更高薪酬。專家提出以下爭取薪酬的訣竅：

第一招：多方進行薪酬研究。布拉姆利建議參考三個薪酬數據來源推估合理的平均薪酬，這些來源包括 Payscale 和 Comparably等，如此一來就

可以衡量雇主所公佈的範圍是否合乎理想。

第二招：在雇主公佈薪資範圍的訊息下盡可能詢問更多相關資訊。假如薪資範圍很大，可詢問招聘人員究竟具體職務是什麼、該職務具體薪資是多少，之後再詢問雇主給予最高薪資的依據包括哪些技能和經驗證明。

人才招聘主管萊文 (Rachel Levine) 說，企業通常會依求才廣告薪資範圍的中間值支付薪酬，除非獲聘者的資歷低於或高於一般水準；所以，如果某位求職者可提供額外價值或特殊技能，所獲薪資可能高於廣告所標示範圍。

第三招：避免太早表明薪資期望。許多州和地方禁止企業主詢問求職者目前的收入，所以不少招聘人員會詢問求職者薪資期望是多少；布拉姆利說，表明期望值的壓力很大，萬一低於雇主願意支付的金額就虧大了。

布拉姆利建議，被問及薪資期望時可逆向反問雇主對具資格的人最多願意支付多少薪資；或者可回答：「我的預期可能接近求才廣告的範圍上限，但現在還不好說出具體金額，因為我想對公司、職位及薪酬結構有更多了解。」

第四招：多爭取無妨。布拉姆利說，一旦被雇主錄用，大可勇敢開口爭取更高薪資，多半可如願，即使爭取不到更多薪資，通常不致於因此丟掉工作機會。