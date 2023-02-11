美CPI調權重 本周通膨聚焦

勞工部勞動統計局（BLS）10日發布的修正數據顯示，去年12月消費者物價指數（CPI）不降反升，11月和10月數據同步上修。（美聯社）

美國勞工部 勞動統計局（BLS）10日發布的修正數據顯示，去年12月消費者物價指數 （CPI）不降反升，11月和10月數據同步上修。統計局另調整CPI權重，最新改變可能給今年1月的核心通膨添增上漲壓力。

根據勞工部年度CPI修正後的數據，去年12月CPI月增0.1%，而不是原先公布的下滑0.1%；11月升幅從0.1%上修至0.2%，10月從0.4%上修為0.5%。

這波上修是BLS每年例行公事，根據季節性調整係數重新計算，涵蓋從2018年1月至2022年12月的數據，但未經季調數據則不予更動。

紐約摩根大通銀行經濟學家席佛表示，整體而言，這波修正不至於對通膨展望產生重大影響，「但季調後數據上修趨勢的確會給（通膨）展望帶來一些上行風險」。

至於剔除食物和能源的核心CPI，12月數據從原先公布的0.3%上修至0.4%，11月數據從0.2%上修至0.3%，10月核心CPI則維持不變。

同日，BLS也宣布調整CPI計算分類權重，從1月CPI報告開始實施。居住類成本占比調整為44.384%，比原先的43.008%提高，反映子項目房租的權重更大。交通類權重從17.737%減為16.744%。食物類權重從13.867%降到13.531%。

路透訪調經濟學家預測，14日將出爐的1月CPI可能月增0.4%，核心CPI也可能月增0.4%。

不過，這項訪調在公布季調係數調整前進行，包括摩根士丹利在內的一些經濟學家已上修預測。道瓊社調查分析師估計1月CPI年增率為6.2%。

摩根士丹利發布報告說：「1月核心通膨應會再度上揚，顯示核心貨物通膨減緩停頓，以及計算方式調整使居住類成本升幅擴大。但我們認為，通膨減緩大趨勢不變。」

美銀首席策略師哈奈特指出，大家很容易認定，前一周出人意料的就業報告指明美國經濟可免於衰退，但本周二公布的1月消費者物價指數（CPI），將提供Fed何時才會放寬貨幣政策的重要線索。

Horizon 投資 投資長拉德納說：「本周完全就看一件事，就是CPI。如果持續表明通膨減緩的跡象，也持續表現通膨得到控制或朝正確走向，Fed就會讓經濟成長繼續走強。」