那斯達克終結連五周漲勢後 投資人如今擔心情人節變盤

眾人迎接西方情人節之際，投資人擔心美股在情人節變盤。（美聯社）

股市本周出現兩個月來最大跌幅，那斯達克綜合指數 也出現今年來首見周線頹勢。投資 人消化好壞參半的企業財報之際，也擔心下周公布重要的通膨數據後，聯準會（Fed）可能繼續升息，西洋情人節（2月14日）也可能成為投資人開始變心、美股變盤的轉折點。

那斯達克綜合指數周五跌0.6%，一周跌2.4%，結束一連五周漲勢；史坦普500指數周五小漲0.2%，但一周來跌1.1%；道瓊工業指數則上漲169.39點，周線小跌0.2%。

費城半導體指數周五下跌1.6%，一周下跌2.3%，台積電ADR因費半拖累跌1.4%，但一周仍上漲2.3%，已連續三周上漲。

市場仍在消化上周的消息，包括Fed升息升息1碼（0.25個百分點），以及出乎意料強勁的非農就業報告。同時，逾半企業公布第4季財報，但能打敗市場預期的業績展望愈來愈少。

全美銀行財富管理公司資本市場研究主管梅爾茲（Bill Merz）說：「市場原本反映經濟會完美無瑕地著陸（即通膨消退而經濟繼續成長），如今我們認為有理由抱持一定保留的看法。」

Fed主席鮑爾周二表示，通膨降至央行目標2%的過程「可能花上一段時間」，美股當天上漲，隨後就開始下跌。

景順投信（Invesco）基金經理人麥凱（Sebastian Mackay）說：「信心轉差了一些。市場原本有把握今年下半年會降息，但就業數據打亂了算盤。」

美國公債殖利率 周五繼續上揚，2年期和10年期殖利率之間達到1981年來倒掛最深的程度，可見投資人對經濟承受進一步升息的信心下降。10年期公債殖利率漲抵3.75%；而對利率敏感的2年期債券殖利率升到4.52%，一周漲逾20個基點，是11月來最大單周增幅。市場擔心，Fed不僅會升息超過5%，還有可能升到6%。

Cresset資本管理公司投資長艾伯林（Jack Ablin）說：「每一次經濟衰退都隨殖利率倒掛而來，有倒掛就必有衰退，沒有理由認為這次會有不同。」

在經濟衰退的魅影之下，投資人是否由股轉債，在下周成為美股變盤的轉折點，下周二公布的通膨數字將是關鍵。

美銀首席策略師哈奈特（Michael Hartnett）指出，大家很容易認定上周出人意料的就業報告指明美國經濟可免於衰退，但周二公布的1月消費者物價指數（CPI），將提供Fed何時才會放寬貨幣政策的重要線索。道瓊社調查分析師估計1月CPI年增率為6.2%。

Horizon 投資投資長拉德納（Scott Ladner）說：「下周完全就看一件事，就是CPI。如果持續表明通膨減緩的跡象，也持續表現通膨得到控制或朝正確走向，Fed就會讓讓經濟成長繼續走強。」