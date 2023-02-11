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美債殖利率倒掛 40年最慘

編譯湯淑君／綜合報導

去年年中以來，美國2年期公債殖利率就一直高於10年期殖利率，但兩者差距9日擴大到1980年代初以來最大，這種短債利率反而比長債高的所謂殖利率曲線「倒掛」現象顯示，投資人對於美國經濟能否挺住聯準會（Fed）進一步升息的衝擊，愈來愈沒信心。

彭博資訊報導，2年期美債殖利率9日一度比10年期美債高出86個基點。

本月2日，2年期美債殖利率為4.1%，但後來發布的1月新增就業人數遠比預期強，助長市場對Fed可能必須再大幅提高政策利率打通膨的預期，2年期殖利率隨之勁揚，一度躍升8個基點至4.5%以上，是11月30日來首見。同時，10年期殖利率攀升7個基點至3.68%。

隔夜指數交換（OIS）價格顯示，市場預期聯邦資金利率可能在7月升到大約5.1%觸頂，意味Fed政策利率目標區間可能升到5%~5.25%。

不過，本周利率選擇權交易顯示，市場人士正採取避險措施防範利率升上6%的風險，導致對Fed利率政策敏感的2年期美債市場備受驚擾。

去年7月以來，10年期殖利率一直比2年期低，顯示市場認為Fed政策利率持續走高將打擊經濟。8日標售的新一批10年期公債需求強勁，殖利率略低於前一批，也導致10年期與2年期利差進一步擴大。

BMO資本市場利率策略師團隊指出，10年期公債需求旺盛，使2年期與10年期利差有望擴大到1個百分點（100個基點）。

8日標售的新一批10年期美債買氣熱絡，售出將近95%，是至少2003年來最高紀錄。但9日標售的30年期美債需求就相對疲弱，殖利率比預期高，投資人認購比率是近一年來最低。

AmeriVet證券美國利率交易與策略部門主管法拉內洛指出，2月14日出爐的1月消費者物價指數（CPI），可能對殖利率曲線產生決定性影響。

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