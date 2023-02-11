獲利低於預期 Lyft股價大跌

Lyft Inc.預測今年獲利將大幅低於預期，並表示將降價以吸引和留住客戶，股價大跌36.44%。該公司預計本季調整後EBITDA為500萬至1500萬元，低於預期的8360萬元。但第4季營收成長21%至11.8億元，創歷史新高，超過預期的11.6億元。

避遭控壟斷 克羅格出售門市

知情人士透露，超市業者克羅格(Kroger Co)和艾伯森(Albertsons Companies Inc)正在進一步推動出售250至300家門市的計畫，希望這將減輕對其合併的反壟斷擔憂。聯邦貿易委員會(FTC)正在審查克羅格以246億元收購艾伯森的交易；因擔心通膨加劇可能導致雜貨價格上漲，交易遭遇遇諸多阻力。

Jeep史上最貴Wrangler SUV

Jeep發表史上最貴Wrangler SUV，售價超過11.5萬元。這款限量版是2023年式Wrangler Rubicon 392的20周年紀念版，配備American Expedition Vehicles客製化的重型越野套件，僅生產150輛。這款新車配備V8引擎，最大功率470匹馬力，扭力每英尺470磅，靜止加速至60英里需時4.5秒。

福特削減Rivian持股至1%

福特汽車 將其對陷入困境的電動車製造商Rivian Automotive Inc的持股削減至1.15%。福特汽車上季獲利下降，並預計未來一年將是艱難的一年。福特在2022年將其對Rivian投資的價值減記74億元。這家總部位於加州爾灣的公司生產陷入困難，福特一直在削減其持股。

季節因素修正 CPI由降轉升

修正後數據顯示，12月消費者物價指數(CPI)走升，而非先前估計的下降。勞工部對CPI數據的年度基準修訂顯示，12月CPI小幅上漲0.1%，而非上月公布的下跌0.1%。11月數據也被上修至上漲0.2%，而非之前估計的0.1%。2018年1月到2022年12月的季節性調整因素重新修正，以剔除季節性波動。

微軟 解散元宇宙 團隊

微軟近日在AI聊天機器人ChatGPT技術的成就引人注目，但據悉該公司四個月前才成立的元宇宙團隊，約100名員工全遭解聘。該團隊當初設立的目的，是為了幫助客戶在工業環境中使用元宇宙。此外，微軟裁員大刀9日還揮向包括HoloLens混合實境（MR）頭戴裝置及Xbox等部門。

另據彭博資訊報導，微軟正在執行上個月宣布的裁撤萬人計畫，共計要削減總人力的5%，而這把裁員大刀9日揮向包括Surface設備、HoloLens頭戴裝置及Xbox等部門。