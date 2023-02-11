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股價欠佳 超級盃廣告成魔咒

財經新聞組／綜合報導

在紛雜的媒體環境中，像超級盃這樣的盛大體育活動因其可觀的曝光率而備受廣告商的重視。

NFL費城老鷹隊12日對陣堪薩斯城酋長隊的比賽預計將有超過1億人收看。許多觀看比賽的人會像關注場上動態一樣關注廣告。這些廣告本身就是一個新聞，在賽前幾周和賽後幾天引發討論。 精心製作的超級盃廣告可能會在首次亮相多年後仍被津津回味。

但要吸引這些眼球需要付出高昂的代價。今年企業製作30秒的廣告支出大約700萬元，而且這還只是播放的代價；製作廣告所需的人才和製作成本甚至更高。是否值得總是引發激烈的討論。但對於銷售啤酒、薯片或汽車的公司來說，這場比賽是每年的例行公事。但其他廣告商可能會來來去去。

對於去年買下播映時間的加密貨幣公司來說，情況的確實如此。加密貨幣交易所FTX因其廣告而備受讚譽，該廣告由喜劇演員拉里大衛(Larry David)主演，扮演一位穿越時空的懷疑論者，對從輪子到燈泡的發明嗤之以鼻。該廣告鼓勵觀眾不要懷疑加密貨幣，「別像拉里一樣」。

幾個月後，它的訴求似乎得到反證。已破產的FTX在聯邦檢察官調查醜聞之際宣布倒閉。

那麼超級盃曝光真的有助於促進業務發展嗎？從這些公司的股價來看，大多數公司在2022年都表現不佳。

以另一個加密貨幣交易所Coinbase為例。其跳動的二維碼廣告被譽為大獲成功。它吸引許多觀眾使用Coinbase的應用程式，以至於在超級盃當晚大當機。但當晚之後其股價下跌64%。該公司今年不會投放超級盃廣告。

線上汽車銷售商Carvana和Vroom股價表現更差，分別下跌90%和近83%。今年超級盃廣告也看不到它們。

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