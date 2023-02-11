股價欠佳 超級盃廣告成魔咒

在紛雜的媒體環境中，像超級盃 這樣的盛大體育活動因其可觀的曝光率而備受廣告商的重視。

NFL費城老鷹隊12日對陣堪薩斯城酋長隊的比賽預計將有超過1億人收看。許多觀看比賽的人會像關注場上動態一樣關注廣告。這些廣告本身就是一個新聞，在賽前幾周和賽後幾天引發討論。 精心製作的超級盃廣告可能會在首次亮相多年後仍被津津回味。

但要吸引這些眼球需要付出高昂的代價。今年企業製作30秒的廣告支出大約700萬元，而且這還只是播放的代價；製作廣告所需的人才和製作成本甚至更高。是否值得總是引發激烈的討論。但對於銷售啤酒、薯片或汽車的公司來說，這場比賽是每年的例行公事。但其他廣告商可能會來來去去。

對於去年買下播映時間的加密貨幣 公司來說，情況的確實如此。加密貨幣交易所FTX因其廣告而備受讚譽，該廣告由喜劇演員拉里大衛(Larry David)主演，扮演一位穿越時空的懷疑論者，對從輪子到燈泡的發明嗤之以鼻。該廣告鼓勵觀眾不要懷疑加密貨幣，「別像拉里一樣」。

幾個月後，它的訴求似乎得到反證。已破產的FTX在聯邦檢察官調查醜聞之際宣布倒閉。

那麼超級盃曝光真的有助於促進業務發展嗎？從這些公司的股價 來看，大多數公司在2022年都表現不佳。

以另一個加密貨幣交易所Coinbase為例。其跳動的二維碼廣告被譽為大獲成功。它吸引許多觀眾使用Coinbase的應用程式，以至於在超級盃當晚大當機。但當晚之後其股價下跌64%。該公司今年不會投放超級盃廣告。

線上汽車銷售商Carvana和Vroom股價表現更差，分別下跌90%和近83%。今年超級盃廣告也看不到它們。