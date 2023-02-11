我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

3股指本周收跌 史指近2月最差

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數雖小幅上漲，但仍創近兩個月來表現最差單周。

史指上漲8.96點或0.22%收4090.46點。那斯達克綜合指數下跌71.46點或0.61%收1萬1718.12點。道瓊工業平均指數上漲169.39點或0.5%收3萬3869.27點。

雖然道指收漲，但本周仍下跌0.17%。史指和那指分別下跌1.11%和2.41%，為去年12月以來表現最差單周。

在發布令人失望的第4財季財報後，叫車平台Lyft下跌36.44%。在獲利和營收低於分析師預期後，Expedia也下跌8.55%。

這些是華爾街認為表現不佳上季最新財報。近70%的史指成分股公司已發布財報，其中約70%的公司業績超出分析師的預期。根據Earnings Scout的統計，與3年歷史平均水平79%相比，超出預期企業所占比率略低一些。

WTI以10月以來表現最好的一周收盤。全周上漲8.63%，創10月7日上漲16.54%以來的最強一周，也是3周以來的首見單周走升。WTI收漲2.13%至79.72元，盤中觸及80.33元高點，為1月30日80.49元以來的最高水平。

展望下周，投資人已經準備好迎接最新的消費者物價指數(CPI)，以了解通膨是否會再次降溫。1月數據將於14日公布。接受《道瓊》調查的經濟學家預測，總體CPI月增0.4%，年增6.2%。

指數 道瓊 分析師

上一則

北美企業機器人訂單創高

下一則

股價欠佳 超級盃廣告成魔咒

延伸閱讀

谷歌領跌那指 道指挫250點

谷歌領跌那指 道指挫250點
美元指數走弱 企業仍難喘息

美元指數走弱 企業仍難喘息
就業數據意外強勁 投資者憂Fed持續升息

就業數據意外強勁 投資者憂Fed持續升息
「大賣空」本尊貝瑞：這次不一樣

「大賣空」本尊貝瑞：這次不一樣

熱門新聞

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺