3股指本周收跌 史指近2月最差

史坦普500指數 雖小幅上漲，但仍創近兩個月來表現最差單周。

史指上漲8.96點或0.22%收4090.46點。那斯達克綜合指數下跌71.46點或0.61%收1萬1718.12點。道瓊 工業平均指數上漲169.39點或0.5%收3萬3869.27點。

雖然道指收漲，但本周仍下跌0.17%。史指和那指分別下跌1.11%和2.41%，為去年12月以來表現最差單周。

在發布令人失望的第4財季財報後，叫車平台Lyft下跌36.44%。在獲利和營收低於分析師 預期後，Expedia也下跌8.55%。

這些是華爾街認為表現不佳上季最新財報。近70%的史指成分股公司已發布財報，其中約70%的公司業績超出分析師的預期。根據Earnings Scout的統計，與3年歷史平均水平79%相比，超出預期企業所占比率略低一些。

WTI以10月以來表現最好的一周收盤。全周上漲8.63%，創10月7日上漲16.54%以來的最強一周，也是3周以來的首見單周走升。WTI收漲2.13%至79.72元，盤中觸及80.33元高點，為1月30日80.49元以來的最高水平。

展望下周，投資人已經準備好迎接最新的消費者物價指數(CPI)，以了解通膨是否會再次降溫。1月數據將於14日公布。接受《道瓊》調查的經濟學家預測，總體CPI月增0.4%，年增6.2%。