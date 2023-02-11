北美企業機器人訂單創高

機器人可暫解勞力短缺荒問題。（路透）

北美企業正在數十年最緊張的勞動市場中努力招聘勞工，去年引進史上最多的機器人，其中許多專門用於新建的電動車 和電池廠。

不過，臨近去年年底時對機器人的需求似乎有所放緩，引發人們質疑2023年家庭消費模式轉變以及央行為控制高通膨的而升息會有多強。

根據產業推進自動化協會(A3)彙編的數據，絕大多數位於美國但包括加拿大和墨西哥的公司，在2022年訂購了4.41萬多台機器人，較上年增加11%，創下新高紀錄。數據顯示，這些機器的價值總計23.8億元，較上年成長18%。

A3總裁伯恩斯坦(Jeff Burnstein)說，「勞力短缺似乎並沒有緩解」。許多企業在美國失業率處於1969年以來最低的情況下爭先恐後地尋找勞工，但同時將自動化視為一種快速解決方案。

他表示，年底訂單明顯放緩，引發了2023年將如何演變的問題，「第4季的確受到汽車 業實力的支撐」，「非汽車」訂單下降。

他補充說，疫情 期間消費者行為的轉變可能影響某些領域的訂單數量，「像是亞馬遜這樣的公司暫停建造新倉庫，這意味著它們可能取消或延後購買新的自動化設備。」

供應鏈問題也可能扭曲了去年的業績。伯恩斯坦說，機器人製造商在疫情期間接到一些客戶的超額訂單，它們只是為了確保能得到所需的數量。

去年半數以上的機器人訂單來自汽車製造商及其供應商。長期以來，這個群體在美國工廠的自動化方面處於領先地位。

根據與汽車製造商和環保組織合作的美國研究小組Atlas Public Policy，自2021年初以來，已宣布投資於電動車、電池和電池回收新工廠的金額達到1600億元。

去年訂購的大多數機器人將用於物料搬運；其中包括工廠和倉庫內所有類型的貨物移動和搬運。