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成本飆 聯合利華預告還會漲價

編譯王巧文／綜合報導
日用消費品巨擘聯合利華（Unilever）預告今年將會進一步漲價，以反映成本上漲壓力。 （路透）
日用消費品巨擘聯合利華（Unilever）預告今年將會進一步漲價，以反映成本上漲壓力。 （路透）

日用消費品巨擘聯合利華（Unilever）預告，繼去年大幅調高旗下產品售價後，今年還會繼續漲價，以反映攀揚的成本，而這波成本上漲壓力料於下半年緩解。

這家消費用品大廠9日表示，今年成本上漲壓力料將延續，上半年原物料淨增加成本為15億歐元（16億美元），因此漲價勢在必行。聯合利華旗下擁有多芬肥皂、Ben & Jerry's冰淇淋和馬麥醬等產品。

聯合利華財務長皮克利表示：「我們可能已度過通膨高峰，但還沒過價格高峰。」他說，目前漲價只抵掉總成本通膨的75%左右，「需要抵掉超過100%才能修復毛利率」，因此將持續漲價到下半年，但漲幅料將縮小，下半年成本漲勢將「顯著放緩」。

拜漲價幅度創13.3％新高所賜，聯合利華去年第4季銷售量減幅擴大至3.6％，但上季銷售額仍成長9.2%，優於分析師預期增加8.2%，上季營業利益率降至16.1％，該公司預期今年上半年營業利益率將持平16％左右。

路透報導，零售商和供應商轉嫁高成本，全球購物者將面臨新一輪漲價潮。全球最大食品集團施耐德（Mark Schneider）上周對一家德國報紙表示，該公司今年也將不得不進一步提高食品價格，以抵消尚未完全轉嫁給消費者的生產成本。

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