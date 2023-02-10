市場押注 美利率高點衝6%

聯準會 （Fed）多位官員強調，有必要繼續升息 ，在持續的價格壓力下，最終利率 可能達到比先前預期更高的水準。利率期權市場對聯準會政策的預期也正在改變，本周已出現數筆認為基準利率將達到6%的大額押注，比當前市場普遍的預期高出近1個百分點。

四位今年均有利率決策投票權的Fed官員，8日先後在不同的場合上表示，樂見近期通膨放緩，但都警告稱這場爭戰尚未得勝。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在華爾街日報主辦的活動上說，「我們需要保持具有足夠限制性的政策立場，這種狀態可能要維持幾年，以確保通膨率回到2%」；「對於我們今年需要做些什麼才能使供需平衡並降低通膨，點狀圖中的預測仍然是一個非常合理的看法」。

Fed理事沃勒在阿肯色州立大學表示，「雖然我們在降低通膨方面取得進展，但工作尚未完成，可能是一場漫長的爭戰，利率上升的時間會比目前有些人的預期更長。」沃勒預測美國第1季經濟成長將放緩，但仍將保持正成長，他說，強勁的勞動市場固然構成通膨風險，卻也是支持經濟的動力之一。

另一位理事庫克（Lisa Cook）在華盛頓表示，官員們致力於遏制通膨，有必要進一步收緊貨幣政策，「升息還沒有完成，需要讓貨幣政策保持足夠的限制性」，但她傾向於維持循序漸進的做法，「將使我們有時間來評估快速行動對經濟的影響」。

明尼亞波利聯準銀總裁卡斯哈里也表達類似的看法，他說必須把利率調升更高，才能因應薪資成長的影響。

過去兩個月市場堅信，歷經八次升息後，聯準會的緊縮周期已近尾聲，利率已經高到足以導致經濟衰退，央行今年將需掉頭轉向。但在強勁的非農就業數據公布後，投資人對利率峰值的押注已見提高，這幾天Fed官員繼續放鷹後，如今已有人押注利率最高可能攀抵6%。

彭博資訊報導，一位交易員7日對9月到期的擔保隔夜融資利率（SOFR）期權，投入1,800萬美元的押注，目標是聯邦資金利率到9月會升到6%；隔天同樣的買盤還在延續。根據利率互換合約，市場目前預期9月利率水準為5.1%。