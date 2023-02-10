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川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

財經簡訊

財經新聞組／整理

聯合利華看好中國解封榮景

聯合利華表示，隨著中國放鬆疫情封鎖措施，預計將出現「消費榮景」，並表示1.5至2兆元的「過剩家庭儲蓄」可能會提振其在中國和東南亞的銷售。此外也表示由於「存在風險」，它可能不得不停止在俄羅斯開展業務，並且可能被迫承擔損失或減記其俄羅斯資產。

百事公司上季業績超越預期

百事公司上季獲利和營收超出分析師的預期，這得益於其調漲零食和飲料價格。這家食品和飲料巨頭第4季淨利5.18億元，合每股37分，低於去年同期的13.2億元或每股95分。不計項目，每股獲利1.67元，高於Refinitiv預期的1.65元。淨銷售額成長10.9%至280億元，高於預期的268.4億元。

假期航班大亂 勞資看法不同

在參議院聽證會之前，西南航空及其機師工會對該公司12月航班崩盤提供截然不同的理由。該崩盤打亂了200萬客戶的出遊計畫。根據聽證會的書面證詞，雖然西南航空提到天氣影響，但工會將特別點出準備不足和科技現代化失敗。航班大亂取消近1.7萬架航班，估計損失超過10億元。

打假報告草率 推特領到黃牌

馬斯克入主的推特遭到歐盟委員會的黃牌警告，因為在處理虛假資訊方面，它的努力遠不及Alphabet的谷歌、Meta Platforms、微軟和TikTok。這些公司在過去6個月中提交了有關遵守強化歐盟(EU)虛假訊息行為準則的進展報告。若遭判定違反《數位服務法》，罰款高達全球營業額6%。

低價藥物競爭 艾伯維財測差

艾伯維公司(AbbVie Inc)預測2023年獲利低於華爾街預期，因其暢銷的關節炎藥物修美樂(Humira)今年初以來面臨來自更便宜的生物仿製藥競爭。該公司預計全年調整後獲利在每股10.7至11.1元之間，低於Refinitiv分析師平均預期的11.65元。

首申失業金增1.3萬至19.6萬

勞工部表示，截至2月4日當周初請失業金人數增加1.3萬人，經季節調整後為19.6萬人。高於平均預測的19萬人。增幅高於預期，但仍處於與勞動市場吃緊一致的水平。有一周時間落差的持續申請人數增加3.8萬人至168.8萬人。減少裁員是申請失業救濟金人數增加的原因。

歐盟 俄羅斯 失業金

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美元指數走弱 企業仍難喘息

下一則

中芯預計Q1營收減10％到12％ 毛利率跌19％到21％

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