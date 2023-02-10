美元指數走弱 企業仍難喘息

美元指數在過去4個月從20年高點迅速回落，讓許多高風險資產和新興市場投資 人鬆了一口氣。不過，種種跡象顯示，美元漲勢逆轉並未給大型跨國企業帶來多少喘息的機會。

FactSet截至6日的數據顯示，史坦普500指數成分股中，營收 半數以上來自美國以外的跨國企業第4季獲利預計下滑8.7%。相較之下，銷售額大部分在美國本土的企業獲利降幅預計將只有3%。

在海外銷售商品的跨國企業特別容易受到美元飆升的影響，因這會導致以非美貨幣計價的銷售額縮水。雖然美元在去年前3季大幅飆升後，目前已較9月最高點下跌約8%。不過，由於美元匯率 整體仍處於歷史高點，較上年同期上漲約7.5%，許多企業的苦難尚未得到真正緩解。

Truist Advisory Services聯合投資長勒納(Keith Lerner)指出，「我們剛剛度過第4季，美元才剛開始走弱，全部影響還沒有反映出來。」他預計美元的強勢不會持續太久，未來幾個月美元或將橫向波動。

在2008年金融危機後的十多年時間裡，外匯市場一直水波不興。因此許多跨國企業縮減匯率對沖操作，不再大量購買保護免受匯率波動影響的衍生品，而這也使得它們在去年美元開始大幅升值時措手不及。

還好之後通膨放緩，促使部分投資人押寶Fed將接近結束升息周期，讓美元升勢暫時休止。自美元指數9月見頂以來，史指至今累計飆升13%。

就營業範圍而言，科技業最容易受到外匯波動的影響。史指科技類股中有58%銷售額來自於國際市場，在11個類股中占比最大。

蘋果公司上季營收為近4年來首次下降。該公司表示，當季不利的匯率波動對業績構成挑戰，經匯率波動調整後，營收實際上是成長的。IBM第4季銷售額勉強持平，美元走強使其營收減少逾10億元。（財經新聞組）