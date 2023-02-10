谷歌領跌那指 道指挫250點

由於對Fed未來貨幣政策舉措的擔憂抵消了對最新一批企業財報的興奮情緒，美股收低，回吐早盤漲幅。

道瓊工業平均指數 下跌249.13點或0.73%收3萬3699.88點。史坦普500指數下跌36.36點或0.9%收4081.5點。那斯達克綜合指數跌幅最大，下跌120.94點或1.02%收1萬1789.58點。

三大指數在交易最後一個小時觸及盤中低點。盤中道指一度上漲超過300點，而史指和那指分別上漲0.9%和1.4%。

谷歌母公司Alphabet下跌4.39%，因投資 人對人工智慧(AI)領域日益激烈的競爭感到擔憂。Meta下跌3%，也拖累了以科技股為主的那指。

投資人最近一直在關注Fed的評論，在上周升息25個基點後尋找未來政策舉措的線索。Fed主席鮑爾7日表示，通膨正在降溫，但仍有很長的路要走。

與此同時，華爾街正處於財報季的中期。投資人希望深入了解企業在高通膨中的表現以及對未來表現的預期。在消費龍頭迪士尼 和百事可樂公布正向財報後，股價一度走升。

迪士尼收盤下跌1.27%。這家娛樂巨頭串流媒體服務的訂戶損失低於預期，獲利和營收超出分析師預期。百事可樂上漲0.95%，得益於第4季獲利高於華爾街預期。