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線上商品價格跌 通膨正趨緩

財經新聞組／綜合報導

最新數據顯示，1月線上商品價格較去年同期下降1%，為連續第5個月下降，這些數據證明了Fed官員認為總體通膨動能下降的看法。

Adobe的數位物價指數(DPI)是根據勞工部消費者物價指數(CPI)中相同類別的商品編訂的。由於假日大幅折扣，該指數較12月上漲。

但該公司編製的數據顯示，商品價格同比下降一直在拉低整體CPI通膨指標。

Adobe成長行銷和洞察力副總裁布朗(Patrick Brown)表示，他認為線上銷售的競爭以及通貨膨脹對消費者的影響將繼續存在，「目前的需求水平正在促使零售商壓低價格並繼續清理過剩庫存。」

最新的CPI數據將於下周發布，經濟學家預計它會再次放緩。

Fed官員已經意識到商品價格下跌對近期通膨放緩的效益，並表示將密切關注這種情況是否會蔓延到規模更大的服務業；如果想要通膨重回Fed 2%的目標，服務業價格必須也出現下滑。

白宮經濟顧問委員會(CEA) 8日發布一項最新研究，證明趨勢可能正朝這個方向發展。

近幾個月來，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)一直關注住房部門以外的核心服務業價格仍在上漲。例如，占經濟很大一部分的食品服務和醫療保健公司。他認為這些產業的通膨對工資變化特別敏感，工資成長的任何放緩都被視為物價上漲步伐也會放緩的證據。

CEA的研究試圖僅在鮑爾提到的相關部門中單獨分析工資成長的步伐，並得出結論認為它正在快速放緩。

對於所謂的「核心非住房服務業」的大部分勞工來說，年初的時薪年增率為8%。現在卻低於5%。

CEA寫道：「由於非住房服務業勞動密集度較其他類別更大，一些人猜測勞動市場緊張可能在這部分的通膨發揮了重要作用。」生產線上的勞工和主管的工資成長「都大幅放緩」。

勞工部 指數 鮑爾

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