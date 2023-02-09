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純數位訂戶一年新增逾百萬 紐時上季淨利超預期

編譯王巧文／綜合外電
紐約時報上季獲利超乎預期，歸功於愈來愈多讀者購買長期數位訂閱方案，抵消了廣告銷售放緩的衝擊，並使全年純數位訂戶增幅再度突破百萬戶。（路透）
紐約時報上季獲利超乎預期，歸功於愈來愈多讀者購買長期數位訂閱方案，抵消了廣告銷售放緩的衝擊，並使全年純數位訂戶增幅再度突破百萬戶。（路透）

紐約時報上季獲利超乎預期，歸功於愈來愈多讀者購買長期數位訂閱方案，抵消了廣告營收放緩的衝擊。紐時上季新增24萬純數位訂戶，全年增加逾百萬戶；紐時財報優於預期，並宣布規模2.5億美元的庫藏股計畫，激勵股價8日收漲12％。

紐時8日表示，去年第4季營收年增12.3%至6億6,750萬美元，優於分析師估計的6億4,640萬美元。經調整後每股盈餘為59美分，也高於市場預期的43美分。上季的訂戶營收成長17.9%，達4億1,410萬美元。

紐時上季純數位訂戶數增加24萬戶，全年新增純數位訂戶數超過100萬戶，總數達880萬戶；去年第4季紙本訂戶數，則由2021年同期的79.5萬戶降到73萬。

這家報業巨擘過去幾年來努力推動數位訂閱方案，將其核心新聞產品與播客、遊戲等數位內容相結合，以獲取更多營收。不計新收購的體育新聞網站The Athletic訂戶數，紐時付費訂戶總數攀抵960萬戶，該公司的目標是2027年時付費訂戶數達1,500萬名。

紐時執行長萊維恩（Meredith Kopit Levien）說：「過去幾季，我們持續看到更多證據表明，紐時的新聞及生活風格產品需求強勁。」

紐時上季數位廣告營收持平，並預計今年第1季該業務將出現「低個位數」減幅。

紐時並公布A股的庫藏股計畫，目標是未來三到五年內以股利、庫藏股形式將50%的自由現金流回饋股東。

營收 紐約時報 股價

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