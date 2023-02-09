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財經簡訊

財經新聞組／整理

CVS以95億收購Oak Street

藥房龍頭CVS Health進軍緊急護理業務，宣布將以約95億元的現金收購初級保健提供商Oak Street Health。同時經營一個健康保險部門並管理藥房福利的CVS表示，將以每股Oak Street Health股票39元的價格收購其數百家診所和醫生辦公室，較該股最後收盤價溢價近16%。

疫損終結 Uber預期今年獲利

由於機場接送和辦公乘車需求激增，有助該公司業務從疫情低點反彈，Uber在2022年獲利以井噴形式結束，將目標定在今年實現獲利。預測第1季調整後EBITDA在6.6至7億元之間，遠高於分析師平均估計的5億9306萬元。第4季營收成長49%達86.1億元，超過84.9億元的預期。拼車收入猛增82%。

需求強韌 Coty調升獲利預期

Coty Inc調升全年獲利預期，看好其香水和化妝品的價格上漲和需求韌性。即使美國處於潛在衰退的邊緣，美容市場的疫後反彈依然蓬勃發展，因為富裕的消費者偏好口紅和香水等較小的奢侈品。Coty現在預計調整後每股獲利在35至36分之間，高於之前的32至33分。

英開首槍 反對微軟收購動視

英國監管機構競爭市場管理局(CMA)表示，微軟以690億元收購遊戲巨頭動視暴雪可能會損害英國遊戲市場的競爭。CMA表示，收購可能會導致競爭大幅減少，從而導致該行業價格上漲、選擇減少和創新減少。CMA已致函微軟和動視暴雪提出可能補救措施，並在2月22日之前做出回應。

利率連5降 房貸再融資飆18%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量、包括再融資和購屋貸款，較前周增加了7.4%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.19%降至6.18%，連5周走低。由於利率處於9月初以來的最低水平，再融資需求飆升18%，但仍較一年前同周低75%。

Taco Bell推升百勝餐飲業績

受Taco Bel 強勁的同店銷售成長推動，百勝餐飲集團上季獲利和營收超出分析師預期。這家餐飲巨頭感受到美國對其食品的強勁需求，但中國銷售疲軟再次拖累肯德基和必勝客的業績。第4季淨利3.71億元，合每股1.29元，高於去年同期的3.3億元或每股1.11元。

利率 融資 微軟

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