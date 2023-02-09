Netflix在4國推帳戶共享限制

Netflix 終於公布了用戶期待已久的密碼共享準則，首先從加拿大 、紐西蘭、葡萄牙和西班牙的用戶開始，這也代表該公司正式全面開始打擊共享帳號行動的最新舉措。

這家串流媒體公司表示，這些國家的用戶將被要求為其Netflix帳戶設置一個「主要位置」，並允許不住在該家庭的用戶擁有兩個「子帳號」。除此之外，該公司還將向每一個帳號的額外用戶收取月費：加拿大為7.99加元，紐西蘭為7.99紐元，葡萄牙為3.99歐元，西班牙為5.99歐元。

Netflix產品創新總監Chengyi Long說，「如今有超過1億個家庭共享帳戶，這影響了我們投資 新電視和電影的能力。」

Netflix正在美國境外測試其密碼共享限制，然後預訂於3月在美國國內推出。以加拿大的價格可以預測該方案在美國首次亮相時的最終收費。

這項最新宣布的更改將立即生效，同時推出一個全新的「管理登入和設備」頁面，該頁面將允許用戶管理誰可以登入他們的帳戶。

如果帳戶的配置數量超過允許的最大配置額度，用戶將能夠將多餘的配置數量轉移到新帳戶以節省額外費用。轉移的個人資料將保留原始帳戶中的所有客製化推薦和查看歷史記錄。

Netflix表示，這項方案將根據用戶反饋重新審視和完善新的帳戶管理頁面。

Netflix最新財報顯示其第4季訂戶數量大幅增長，並宣布前CEO黑斯廷斯(Reed Hastings)斯將辭職。

該公司去年秋天宣布，隨著美加地區用戶成長停滯，它將推出限制密碼共享規定。