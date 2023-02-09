擔憂財報獲利 史指下跌逾1%

美股下跌，因投資人將注意力重新放在最新一批企業財報上。華爾街 還繼續評估Fed未來政策舉措的前景。

道瓊工業平均指數 下跌207.68點或0.61%至3萬3949.01點。史坦普500指數下跌46.14點或1.11%收4117.86點。那斯達克綜合指數下跌203.27點或1.68%收1萬1910.52點。

Chipotle下跌4.96%，因其最新業績營收和獲利未達預期。Lumen Technologies下跌20.92%，該公司第4季虧損31億元，並給出低於華爾街預期的全年業績財測。

與此同時，CVS和Uber因獲利高於華爾街預期而分別上漲3.47%和5.29%。

根據Refinitiv的數據，2023年第1季史指成分股中有42家公司發布負面獲利財測。與此同時，8家發布了正向的財測，而其他許多企業沒有改變其財測或一開始就發布任何財測。持負面財測預期的公司所占比例高於歷史平均水平。

Refinitiv表示，在至今已公布第4季財報的297家史指公司中，約有69%超過分析師 預期，即使由於對經濟健康狀況的擔憂加劇，許多分析師降低對當季的預期。超過27%的公司未達到分析師對當季的普遍預期。

谷歌母公司Alphabet下跌7.68%。與財報無關，而是由於擔心人工智慧領域競爭加劇，