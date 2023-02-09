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訂戶流失減 迪士尼業績達標

財經新聞組／綜合報導
主題公園是迪士尼財報亮點。（路透）
主題公園是迪士尼財報亮點。（路透）

迪士尼第一財季財報的亮點是訂戶流失減少以及營收和獲利都超過預期。雖然該公司的有線電視和直接面向消費者的部門在此期間舉步維艱，但其主題公園卻實現明顯成長。

隨著CEO艾格重新掌舵，迪士尼正通過減少開支並將創意權重新交到內容創作者手中，以對其業務進行「重大轉型」。

迪士尼上季調整後每股獲利99分，高於Refinitiv分析師調查預計的每股78分；營收235.1億元，高於預期的233.7億元；根據StreetAccount數據，Disney+總訂閱量預計為1.611億

艾格的回歸正值傳統媒體公司應對快速變化的格局，廣告收入枯竭，越來越多消費者停訂有線電視轉向串流媒體。最近幾季，即使串流媒體領域也很難駕馭，因為費用激增，消費者對媒體支出的成本意識也越來越強。

迪士尼串流媒體服務最近的價格上漲可能是當季流失約240萬Disney+訂戶的主因。StreetAccount指出，該公司原本預計流失超過300萬。

此外，正如迪士尼前幾季所預測的，其直接面向消費者的業務再次出現營運虧損。最近一季營業虧損10.5億元，低於華爾街預期的虧損12億元。

迪士尼財報的一個亮點來自其公園、體驗和產品部門，該部門在最近一季營收成長21%，達到87億元。

其中超過60億元來自其主題公園。該公司表示，遊客在本季花費更多時間和金錢參觀其公園、酒店和遊輪，以及購買Genie+和Lightning Lane等附加數位產品。

迪士尼同時表示將重組為三個部門：迪士尼娛樂，包括大部分串流媒體和媒體業務；ESPN部門，包括電視網絡和串流媒體服務；公園、體驗和產品部門。

在與投資人的財報電話會議上，迪士尼還宣布將削減55億元成本，其中30億元來自內容，但不包括體育在內，其餘25億元來自非內容。

迪士尼還表示將裁員7000人。根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，這約占其雇用約22萬名員工的3%左右；截至10月1日，迪士尼的美國員工約有16.6萬人，國際則有5.4萬人。

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