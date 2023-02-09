訂戶流失減 迪士尼業績達標

主題公園是迪士尼財報亮點。（路透）

迪士尼 第一財季財報的亮點是訂戶流失減少以及營收 和獲利都超過預期。雖然該公司的有線電視和直接面向消費者的部門在此期間舉步維艱，但其主題公園卻實現明顯成長。

隨著CEO艾格重新掌舵，迪士尼正通過減少開支並將創意權重新交到內容創作者手中，以對其業務進行「重大轉型」。

迪士尼上季調整後每股獲利99分，高於Refinitiv分析師調查預計的每股78分；營收235.1億元，高於預期的233.7億元；根據StreetAccount數據，Disney +總訂閱量預計為1.611億

艾格的回歸正值傳統媒體公司應對快速變化的格局，廣告收入枯竭，越來越多消費者停訂有線電視轉向串流媒體。最近幾季，即使串流媒體領域也很難駕馭，因為費用激增，消費者對媒體支出的成本意識也越來越強。

迪士尼串流媒體服務最近的價格上漲可能是當季流失約240萬Disney+訂戶的主因。StreetAccount指出，該公司原本預計流失超過300萬。

此外，正如迪士尼前幾季所預測的，其直接面向消費者的業務再次出現營運虧損。最近一季營業虧損10.5億元，低於華爾街預期的虧損12億元。

迪士尼財報的一個亮點來自其公園、體驗和產品部門，該部門在最近一季營收成長21%，達到87億元。

其中超過60億元來自其主題公園。該公司表示，遊客在本季花費更多時間和金錢參觀其公園、酒店和遊輪，以及購買Genie+和Lightning Lane等附加數位產品。

迪士尼同時表示將重組為三個部門：迪士尼娛樂，包括大部分串流媒體和媒體業務；ESPN部門，包括電視網絡和串流媒體服務；公園、體驗和產品部門。

在與投資人的財報電話會議上，迪士尼還宣布將削減55億元成本，其中30億元來自內容，但不包括體育在內，其餘25億元來自非內容。

迪士尼還表示將裁員7000人。根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，這約占其雇用約22萬名員工的3%左右；截至10月1日，迪士尼的美國員工約有16.6萬人，國際則有5.4萬人。