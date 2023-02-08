法拉利任命賽車收入長人選

法拉利已任命喬爾傑帝(Lorenzo Giorgetti)出任新設立的賽車收入長一職，負責在所有賽車活動中促進與贊助商的長期關係。他之前曾擔任義甲足球俱樂部AC米蘭的商務長和義大利出版商RCS Mediagroup體育部門的商業管理負責人。

Centene獲利小幅超出預期

健康保險公司Centene Corp第4季獲利小幅超出預期，得益於醫療成本下降以及對其政府Medicare健康保險業務的穩定需求。其衡量醫療成本與所收取保費的當季健康福利比率為88.7%，優於Refinitiv分析師估計的88.8%。不計項目，每股獲利86分，略優於華爾街預期的每股85分。

高盛 資產管理關閉私募基金

高盛資產管理公司(GSAM)宣布關閉一支投資高成長企業的52億元私募市場基金。該基金主要以平均約5000萬元的規模購買處於早期或中期成長階段的企業的少數股權。這支West Street Global Growth Partners基金吸引了來自機構和高淨值投資客的37億元，以及高盛集團及其員工的認購。

租車 需求強 赫茲上季獲利佳

赫茲全球控股公司(Hertz Global Holdings Inc) (HTZ-US)上季獲利優於預期，得益於休閒旅遊激增和汽車製造商生產受限對租車的強勁需求。經營Hertz、Dollar和Thrifty租車品牌的赫茲調整後每股獲利50分，高於Refinitiv分析師平均預期的46分。淨利為1.16億元，而去年同期為虧損7.1億元。

擬募資10億 Bed Bath大跌

Bed Bath & Beyond股票 大跌48.63%，因這家陷入困境的零售商計畫經由發行股票籌集多達10.25億元。該公司在6日大漲92%收盤後發布了上述公告，這家幾近破產的公司最近的反彈繼續獲得動力。該股6日盤中一度飆升120%。根據S3 Partners的數據，該零售商的股票被放空部位約占流通股53%。

皇家加勒比上季虧損低於預期

皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)第4季虧損小於預期，原因是被壓抑的休閒需求抵消了燃油價格上漲和美元走強帶來的壓力。該公司第4季每股虧損1.12元，小於Refinitiv分析師預期的每股虧損1.34元。預測2023年調整後每股獲利在3至3.6元間，預計獲利為3.31元。