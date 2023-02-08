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美股回購金額增加 但家數變少

財經新聞組／綜合報導

企業宣布回購股票為投資人提供了一個足以令人興奮的財報季。

雪佛龍上月底表示，將把股票回購預算增加2倍達到750億元。繼它之後，Facebook母公司Meta Platforms Inc上周宣布400億元的回購計畫。

在這些公告推動下，以美元價值計算，2023年開年至今企業回購比一年前更強勁；不過宣布回購的企業變少了。

根據EPFR TrimTabs截至6日的數據，今年以來上市公司已宣布價值1735億元的回購計畫，剛好是去年同期的2倍多。根據EPFR TrimTabs的數據，2022年回購公告達到創紀錄的1.22兆元。

然而，今年到目前為止，宣布回購的企業變少了。根據EPFR TrimTabs追蹤在紐約證券交易所(NYSE)、那斯達克(Nasdaq)和美國證券交易所(ASE)上市的公司公告，2023年至今有78家公司宣布回購，而去年同期為125家。

根據標普道瓊指數公司的數據，預計史坦普500成分股企業將在2022年第4季完成2200億元的回購。高於第3季的2108億元，但低於2021年第4季的2700億元。

標普道瓊指數公司資深指數分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)表示，2023年應該會是第一個史指成分股完成1兆元以上回購的財政年度。

根據瑞士信貸截至3日的計算，回購對第4季史指成分股企業的每股獲利成長貢獻了3.7%。總體而言，瑞士信貸指出，截至3日，史指成分股企業本季獲利可望下降2.1%。

衡量回購率最高股票表現的史指成分股回購指數，今年來截至3日上漲了8.9%，而同期史指的漲幅為7.7%。回購指數在2022年下跌12.7%，而史指整體下跌了19.4%。

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