鮑爾：通膨放緩 會續升息

鮑爾最新談話讓美股走勢如三溫暖般起伏。（路透）

Fed主席鮑爾 表示，通膨開始放緩，但預計這將是一個漫長的過程，並警告如果經濟數據不配合，利率 上升幅度可能超過市場預期。

他在華盛頓特區的一場活動中說：「通貨緊縮過程，即降低通貨膨脹的過程已經開始，而且已經出現在商品部門，該部門約占我們經濟的四分之一。」「但還有很長的路要走。這些都還在非常早期的階段。」

在被問及如果在Fed政策會議前發布就業 報告是否會影響利率決策時，鮑爾表示，「很可惜我們不能那樣做。」就業報告顯示，1月非農就業人數增加51.7萬人，幾乎是華爾街預期的3倍。

他說，如果數據顯示通膨比Fed預期的要高，那將意味著更高的利率，「現實是我們將對數據做出回應。」「因此，比如說，如果繼續獲得強勁的勞動市場報告或更高的通膨報告，那麼很可能我們採取的行動和升息幅度都會超過市場預期。」

在上周的會議中，Fed將基準利率調升1碼(25個基點)，為2022年3月以來第8次升息，目標區間升至4.5%-4.75%。

在他的談話中沒有提到升息何時停止，並表示可能要到2024年通膨才會達到Fed認為合適的水平。Fed的通膨率目標是2%，目前無論以何種方式衡量通貨膨脹率都遠遠超過這個水平。

他說，「我們預計2023年將是通膨大幅下降的一年。事實上，我們的工作就是確保情況如此。」「我的猜測是，要降至2%不僅要花費今年，還包括明年在內。」

Fed在檢視通貨膨脹時會查看一系列數據。其中一個特別令人感興趣的數據是商務部發布的個人消費支出(PCE)物價指數。總體數據顯示，去年12月的PCE通膨率年增5%，扣除食品和能源後的核心PCE上漲4.4%；後者被認為是衡量長期趨勢的更好指標。

但Fed對數據更深入分析，關注不含住房的核心服務通膨，鮑爾表示，住房仍然處於高點。他說，「我們需要耐心。」「在利率下降之前，需要將利率保持在限制性水平一段時間。」