克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國經濟走勢接下來到底是滯脹(Stagflation)還是軟著陸(soft landing)，連紐約時報最近報導就業 市場1月大增51萬多個就業機會，記者寫到一批經濟學者認為會軟著陸，都不忘加個問號。在上上篇刊於紐時專欄文章以僱用成本指數(Employment Cost Index)推斷會軟著陸的經濟學名家克魯曼 (Paul Krugman)對那個問號一定十分敏感，6日立即發文，指出當前經濟學界對景氣大好感到不可置信，所以他重溫2022年「滯脹之夏」，帶領大家了解為什麼那些經濟占卜術士錯得如此離譜。

克魯曼表示，自己不曉得拜登 8日晚國情咨文演說會不會有驚奇內容，但他敢打包票的是：當前演說的背景，跟許多名嘴幾個月前預期的大不相同。

幾個月前，有人認定拜登的總統功績肯定是完了，他的政治影響力必被期中選時湧現鋪天蓋地的紅潮（共和黨大勝）所淹沒，他的政治信用被景氣衰退及高通膨給掏空。

只是，所謂的紅潮充其量只算漣漪，近來的經濟數據好得叫人稱奇；1月新增50多萬個就業機會，在拜登治下迄今共增1200萬個之譜，失業率跌到3.4%，為1969年以來最低。2021年及2022年部分時光出現的高通膨，此後已經大跌，過去六個月，年率化的消費者物價升速已不到2%。

假如經濟現況似乎好到不敢信以為真，或許正因如此吧。克魯曼表示，大多數與他談過的經濟學者都認為，如此怪物級的1月就業報告只是統計上的異常，通膨數據反映出來的是五花八門的一時因素，話雖如此，這些正、反兩向都走；若是接下來幾個月通膨有點攀升，克魯曼表示不會感到驚訝，但怎麼看那都無法確定。

但現在很清晰的是：直到幾個月前，就算不是大多數也有很多經濟占卜術士太看衰美國的前景。尤其在經歷克魯曼認定的「滯脹之夏」以後，那段時期的確有點延伸到秋季，而很多有影響力的經濟學者都發布極陰森的聲明，指要把通膨控制住，要花可怕代價。

克魯曼認為，現在該問他們為何錯得如此離譜。

目前要指出一個從未預測不準的經濟學家，那麼克魯曼打包票，那人必是知識風險冒得不夠的；克魯曼自承這些年來預測失靈多多，尤其在沒預料到通膨以當初那種方式飆升。

話雖如此，克魯曼一直回顧那些看衰的研究文章，叫人真吃驚的是：它們與現實發生的相比，太過陰森。最出名的便是桑默斯(Larry Summers)去年6月宣稱的：必須以五年失業率在6%、兩年失業率在7.5%，或者一年失業率在10%，才能圍堵住通膨。

另篇具影響力的論文，是布魯金斯研究院(Brookings Institution)去年9月所提，預言得很類似，除非失業大增，不然高通膨會存在下去。

平心而論，通膨或許還沒完全控制住，但下跌得夠大，而失業率一點上升也沒有，顯見那類預測實在悲觀到發狂。所以，現在人們為什麼要相信他們？

當然並非所有滯脹派經濟學人都用相同治學手法。但那些悲觀，就算不是全部，很大部分也因假定2021到2022年的通膨，有如1970年代的，那次通膨的確是靠長時間極高失業率才消停的。

可重點在總是有良好的理由認定，拿兩次通膨來類比，實在不允當。了解這一點的經濟學家大多預測對了，例如彼得森研究所(Peterson Institute)的加尼翁(Joseph Gagnon)，他自始便說，韓戰引發凶猛但很短暫的通膨，拿那次來對比現在，相形1970年代，才是更好的模型。克魯曼及另幾位指出，1980年代通膨之難以消風，主要是因為預測通膨會揮之不散，變得太根深柢固，但這次顯然沒這種心態。

那麼，為什麼經濟學者做那種末日預測，卻信心十足，而且，為什麼有那麼多人，尤其是新聞媒體業的，還接受此類說法？在此談的可不是知識分子不老實：通膨悲觀派很清楚他們的數據跟假設。但他們過去及現在的心態，可能影響到經濟學者自己，肯定也影響了他們的受眾，總是有心理預期，認為任何經濟受挫都有如1970年代的老戲碼重演，總是認為滯脹大難難逃。

那種心態明面上與政治無關；不像「傳統基金會」(Heritage Foundation)那一類，過去一年大多時候宣稱「拜登衰退」(Biden recession)在劫難逃，而且死也不道歉。

克魯曼認為，滯脹論的確反映出想把經濟學看待成道德劇的衝動，在戲碼當中，政治決策者千方百計想改善事體，總是遭遇嚴重處罰（少做反而不會）。拜登政府執政初期的開支配套案就是比該做的，金額遠來得大；聯準會太呆鈍，不了解通膨上升層面多麼廣。這類罪行，一定會召致微觀經濟學諸神的可怕處罰。

但神明並未降殃。那麼，通膨末日派預言家會承認自己搞錯了嗎？更重要的是：政治決策者，尤其是聯準會諸君，他們懂得2021年通膨危機，會通權達變到承認自己2022年調變到過了頭嗎？因為，假如他們不懂，那麼政策對想像出來的滯脹，其反應或許會造出另一次沒必要的衰退。