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ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

基本面技術面 史指後市看好

財經新聞組／綜合報導

高盛認為，不管從基本面還是技術面來看，美股的多頭行情可能還會繼續下去。不管外界有多看空美股，高坦普500指數可望上看4300點。

高盛對沖基金負責人帕斯夸里瑞洛(Tony Pasquariello)在最新報告中指出，美國通膨的逐步降低以及勞動市場的韌性，說明了經濟可能軟著陸，同時歐洲避免衰退的預期升溫加上中國經濟的復甦，史指漲勢還沒結束。

他指出，「1月ISM服務業指數創2020年中以來最大單月升幅；1月非農就業報告顯示勞動力需求依然旺盛。」「CPI連續3個月增幅放緩，市場相信Fed穩定減速升息的步伐；歐洲能源危機的可能性降低，可能避免衰退。雖然許多科技股第4季財報顯示獲利能力堪憂，但綜合來看，宏觀基本面支持美股繼續上漲。」

他表示，對沖基金上周的回補推動了納斯達克綜合指數上漲3.3%，這將繼續成為推動美股上漲的驅動力。高盛Prime部門統計，3日當天對沖基金空頭回補為2015年11月以來規模最大，甚至超過2021年1月的散戶狂潮。

再就Fed的態度來看，帕斯夸里瑞洛認為Fed不會再為通膨感到焦慮，且市場已經普遍接受Fed將把利率維持在5%的水平，因此其未來不會對市場的走勢產生太多的影響。

從企業獲利角度來看，他認為第4季財報顯示出各家企業收支不平衡的特點，但不少企業都已制訂削減開支的措施，且市場對這些公司的預期已處於低位，2024年可以實現更好的每股獲利成長。

最後在技術面，他認為在經歷財報季和大量數據「轟炸」的一周後，史指於非常好的技術走勢，這也會奠定未來繼續走強的趨勢。從斐波那契回撤水平來看，史指已從2022年1月的歷史高點跌至2022年10月的低點，跌幅達到50%，這是一個關鍵指標，意味著反彈或許已從那時開始。（財經新聞組）

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