葉倫：失業率53年新低 經濟仍強勁

財政部長葉倫 表示，勞動市場持續強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的途徑：讓通膨大幅下降且經濟保持強勁。

她在ABC的「早安美國」節目中表示，「當你面對50萬個工作崗位和50多年來最低的失業率時，就沒有經濟衰退的問題。」「我看到一條通貨膨脹顯著下降且經濟保持強勁的路徑。」

葉倫表示，通膨仍然過高，但過去6個月一直在下降，考量到拜登 政府採取的措施，包括降低汽油和處方藥成本的措施，通膨可能會大幅下降。

勞工部3日公布的數據顯示，1月就業 成長大幅加速，非農就業崗位增加51.7萬個，失業率降至53年半的低點3.4%。

雖然科技業裁員此起彼落，但招聘力度依然強勁，降低了市場對Fed即將暫停其貨幣政策緊縮期的預期。

葉倫告訴ABC，降低通膨仍然是拜登的首要任務，但事實證明美國經濟「強勁而有韌性」。

她說，三項獨立的法案：《通膨降低法案》、《CHIPS法案》和一項大規模基礎設施法案，都將有助於降低通膨，同時對俄羅斯石油成本設定價格上限。

葉倫呼籲國會提高債務上限，並警告說如果不這樣做將導致「經濟和金融災難」，「雖然有時我們會觸及上限，但過去以來國會一直都認為這是它的責任，需要再次這樣做。」

美國政府上個月觸及31.4兆元的債務上限，促使財政部警告，它可能無法避免6月初之後的違約。

共和黨眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和拜登總統上周就提高債務上限舉行會談並同意再次會面，但府會僵局仍令市場感到不安。