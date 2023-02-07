我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

葉倫：失業率53年新低 經濟仍強勁

財經新聞組／綜合報導

財政部長葉倫表示，勞動市場持續強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的途徑：讓通膨大幅下降且經濟保持強勁。

她在ABC的「早安美國」節目中表示，「當你面對50萬個工作崗位和50多年來最低的失業率時，就沒有經濟衰退的問題。」「我看到一條通貨膨脹顯著下降且經濟保持強勁的路徑。」

葉倫表示，通膨仍然過高，但過去6個月一直在下降，考量到拜登政府採取的措施，包括降低汽油和處方藥成本的措施，通膨可能會大幅下降。

勞工部3日公布的數據顯示，1月就業成長大幅加速，非農就業崗位增加51.7萬個，失業率降至53年半的低點3.4%。

雖然科技業裁員此起彼落，但招聘力度依然強勁，降低了市場對Fed即將暫停其貨幣政策緊縮期的預期。

葉倫告訴ABC，降低通膨仍然是拜登的首要任務，但事實證明美國經濟「強勁而有韌性」。

她說，三項獨立的法案：《通膨降低法案》、《CHIPS法案》和一項大規模基礎設施法案，都將有助於降低通膨，同時對俄羅斯石油成本設定價格上限。

葉倫呼籲國會提高債務上限，並警告說如果不這樣做將導致「經濟和金融災難」，「雖然有時我們會觸及上限，但過去以來國會一直都認為這是它的責任，需要再次這樣做。」

美國政府上個月觸及31.4兆元的債務上限，促使財政部警告，它可能無法避免6月初之後的違約。

共和黨眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和拜登總統上周就提高債務上限舉行會談並同意再次會面，但府會僵局仍令市場感到不安。

葉倫 拜登 就業

上一則

殖利率勁升 那指大跌1%

下一則

基本面技術面 史指後市看好

延伸閱讀

拜登將發表國情咨文 近7成民眾對他引領未來沒信心

拜登將發表國情咨文 近7成民眾對他引領未來沒信心
拜登7日發表國情咨文 主打「政績牌」

拜登7日發表國情咨文 主打「政績牌」
民調顯示 拜登、川普2024再交手？民眾沒興趣

民調顯示 拜登、川普2024再交手？民眾沒興趣
魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

2023-02-01 10:06
卜蜂集團的謝國民（左）和阿里巴巴的馬雲（右）有不少合作，包括共同發展泰國版支付寶。（路透資料照片）

馬雲在港露面 引爆「這檔個股」2天暴漲500%

2023-01-31 19:57
美國雇主在1月宣布的裁員人數超過10萬人，為2020年9月以來最多。（路透）

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

2023-02-02 08:51
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

經濟走勢「軟著陸派」贏？克魯曼認失算：「滯脹派」快輸了

2023-02-01 23:25

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷