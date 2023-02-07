殖利率勁升 那指大跌1%

由於投資 人對不斷上升的債券殖利率 越來越保守，美股收跌，以科技股為主的那斯達克綜合指數 領跌。

道瓊工業平均指數下跌34.99點或0.1%收3萬3891.02點，盤中一度下跌超過240點。史坦普500指數下跌25.4點或0.61%收4111.08點。那指在三者中跌幅最大，下跌119.5點或1%收1萬1887.45點。

在美股今年開局火爆之後，投資人開始獲利了結。史指2023年以來上漲超過7%，而那指過去5周走升，為2021年11月以來最長的連漲走勢。

美債殖利率上升，指標10年期國債殖利率上漲近11個基點至3.64%，2年期國債殖利率上漲約18個基點至4.48%。ICE美元指數漲幅高達0.76%，進一步助長了美股的下跌。

蘋果下跌1.79%，對道指構成壓力，因為對利率上升的擔憂打壓了一些科技股。零售股Target和Nike也收跌，而默克和可口可樂等防禦股上漲。

泰森食品因弱於預期的獲利而下跌4.61%。兒童服裝零售商Children’s Place下修第4季業績展望後下跌4.09%。

迪士尼、Chipotle、杜邦和百事可樂等主要公司將在本周陸續公布財報，投資人將關注之前升息是否有損公司財務的跡象。根據Refinitiv的數據，史指成分股的第4季獲利有望下降2.7%。