Fed不降息 美股好日子終結

美股年初以來的漲勢可能到此為止。（歐新社）

以柯斯汀(David J. Kostin)為首的高盛 策略師在最新報告中寫道，在2023年至今反彈近8%之後，史坦普500指數已準確地反映了優於市場預期的經濟成長和美債殖利率 下降趨勢。但是與此同時，美股 整體估值抬升、企業獲利低迷和利率上升，意味著未來上漲空間非常小。

高盛策略師預計過去一個月美股的觸底反彈可能是全年表現最佳時期，後續很難再看到如此強勁的反彈。

如今，賣方市場對史指2023年底的預期是20多年來最悲觀的預測水平。Piper Sandler表示，在經歷殘酷的2022年之後，希望新的一年得到喘息的股票投資人可能會失望，該機構預計2023年史指將下跌16%至3225點。

據了解，高盛策略師將史指的3個月目標從3600點調升至4000點，但這仍較3日收盤價下跌約3%。該投行還將2023年底的目標繼續維持在4000點，代表今年底前不會再有上行空間。

從目前的市場形勢來看，投資人對美國經濟韌性的肯定、通膨緩解的利多跡象，以及Fed主席鮑爾透露打擊通膨取得成效後，市場已完全消化Fed暫停升息預期，轉而大力押寶Fed年底前將轉向降息的樂觀情緒，推動全球風險偏好持續上行。

然而，3日公布的非農數據顯示勞動市場依然無比強勁，可能刺激通膨率保持在高位，這項數據可謂重創了市場對於Fed轉向的預期。如今利率期貨市場將本輪Fed升息周期區間從4.75-5%上修至5%-5.25%，預計年底前Fed僅宣布一次降息，而不是此前預期的兩次。

柯斯汀警告，一旦美國經濟真的陷入實質性衰退，股市將面臨「巨大的下行風險」，這將使得美股投資人的殖利率繼去年之後再度遭受重創。

高盛策略師們表示，美股估值普遍偏高、更重要的是企業獲利趨於疲軟，將給美股帶來壓力。目前分析師們普遍預期企業獲利正在衰退。統計數據顯示，在大約半數第4季財報中，史指成分股的整體獲利水平萎縮幅度達2%以上。