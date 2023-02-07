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美退休基金大賣台積ADR

編譯季晶晶、記者尹慧中／綜合報導
美國第三大退休基金「紐約州公共退休基金」最新持股資料揭露，上季出脫42萬3,194單位台積電ADR，減碼幅度高達16.7%，引發市場聯想該基金看壞台積電後市。（路透）
美國第三大退休基金「紐約州公共退休基金」最新持股資料揭露，上季出脫42萬3,194單位台積電ADR，減碼幅度高達16.7%，引發市場聯想該基金看壞台積電後市。（路透）

美國第三大退休基金「紐約州公共退休基金（New York State Common Retriement Fund）」最新持股資料揭露，上季出脫42萬3,194單位台積電ADR，減碼幅度高達16.7%，引發市場聯想該基金看壞台積電後市。

受相關消息衝擊，台積電普通股昨（6）日開低走低，最後一盤爆出7,194張內盤成交大量，摜殺六檔（3元）股價，終場收在當日最低價526元，下跌16元，跌幅2.95%，總市值失守14兆元大關，單日市值蒸發4,148億元。台積電ADR周一早盤跌逾3%。

台積電股價重挫，換算拖累大盤跌點逾130點，是台股昨天收盤大跌209點的最大跌勢來源。外資昨天轉為賣超台積電逾1萬張，終止連三買，持股比重略降至71.82%。

台積電1月底市值甫收復14兆元大關，僅四個交易日即再度失守。

紐約州公共退休基金向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新報告揭露，去年第4季出脫42萬3,194單位台積電ADR，至去年12月底持股降至210萬單位。

紐約州公共退休基金淨資產高達2,332億美元（近新台幣7兆元），在投資界是「大咖中的大咖」，此次大賣台積電ADR，引起市場不安。

尤其「股神」巴菲特旗下波克夏才在去年第3季的投資組合中，首度新增台積電ADR，並大手筆投資至少41.2億美元（約新台幣1,280億元），紐約州公共退休基金卻在一季後揭露出脫台積電ADR的訊息。巴菲特大買台積電ADR仍難以讓紐約州公共退休基金打消賣股的決定，市場憂心是該基金看壞台積電後市，因而啟動出場機制。

儘管半導體市場雜音不斷，台積電先前已於法說會中指出，預期2023上半年營收將比去年同期下降中至高個位數百分比。下半年美元計價營收維持年成長走勢，全年美元計價營收也有望微幅上揚。

紐約州公共退休基金也在同期間內出脫出7萬9,212單位的阿里巴巴ADR、持股剩63萬7,996單位，並減持美高梅484,141股、降至67萬7,891股。台積電、阿里、美高梅這三檔股票去年全年跌幅分別深達38%、26%和25%，但今年初漲幅卻都相當可觀， 各為28%、16%和25%。

該基金同時間則增持哈雷（Harley-Davidson）15萬5,070股、達31萬7,809股。哈雷去年財報亮麗，股價全年攀升10%，今年迄今大漲25%。

台積電 退休 紐約州

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