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因應PC需求暴跌 戴爾將裁員約6650人

編譯洪啟原／綜合外電
面對個人電腦（PC）需求銳減，PC大廠戴爾宣布將裁員約6,650人，成為最新一家裁撤數以千計員工的科技公司。（路透）
面對個人電腦（PC）需求銳減，PC大廠戴爾宣布將裁員約6,650人，成為最新一家裁撤數以千計員工的科技公司。（路透）

面對個人電腦（PC）需求銳減，PC大廠戴爾宣布將裁員約6,650人，成為最新一家裁撤數以千計員工的科技公司。

彭博資訊根據戴爾共同營運長克拉克（Jeff Clarke） 撰寫的備忘錄報導，隨著未來的不確定性環伺，戴爾面臨的市況持續惡化。戴爾發言人表示，這波裁員約占全球員工總數5%。戴爾裁員後的員工總數將降到至少六年來最低，約比2020年1月減少3.9萬人。根據戴爾去年3月的申報文件，戴爾僅約三分之一員工在美國。

歷經疫情期間的PC熱潮後，戴爾和其他硬體製造商的需求紛紛見頂。研調機構IDC表示，初步數據顯示2022年第4季PC出貨量大幅下滑，其中戴爾出貨量的降幅最大，較2021年同期遽減37%；戴爾約55%的收入來自PC業務。戴爾公布，截至10月28日的上季銷售下滑6%，對本季營收的預測不如分析師預期，表示顧客正減少採購資訊科技產品。

克拉克向員工表示，光靠之前實施的暫停招聘和限制出差等縮減成本措施還不夠。 戴爾發言人指出，戴爾將部門整頓和精簡人力視為提高效率的機會。

近幾個月來，裁員潮已打擊科技業，包括許多戴爾的同業和競爭對手。與PC市場緊密相連的惠普（HP），去年11月宣布最多裁員6,000人。網通設備大廠思科（Cisco Systems）和IBM各自宣布，將裁員約4,000人。

根據顧問公司Challenger, Gray & Christmas，科技業2022年宣布裁員的人數達到9萬7,171人，較2021年暴增649%。

戴爾將在3月2日公布年度第4季（本季）財報，屆時預料提供裁員對財務影響的進一步資訊。克拉克說：「我們之前度過經濟低迷，而且變得更強大。當市場復甦時，我們將做好準備。」

裁員 營收 疫情

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