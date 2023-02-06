疫情後 緊急醫護中心破1.1萬站新高 醫界卻有隱憂

新冠疫情爆發後，緊急醫護中心)快速增加。圖為CityMD。(Getty Images)

新冠疫情爆發後，人們急需檢測、接受治療，緊急醫護中心(urgent care center)快速增加，如今，經常可看到Concentra、MedExpress、CityMD或其他緊急醫護中心。

營收大漲 今年將破480億

緊急護理協會(Urgent Care Association)稱，目前全美緊急護理中心多達1萬1150站創紀錄，2019年以來患者大增60%，每年增加7%，這還不包括零售店內診所如CVS的MinuteClinic、獨立急診室。

緊急護理中心主要處理普通感冒、腳踝扭傷、耳部感染或皮疹等不那麼迫切的病症，患者無法馬上與基礎醫療系統下的醫生預約，便可利用這項服務。緊急醫護中心通常有醫師助理和執業護士，甚至有專業醫生。根據緊急護理業雜誌，2009年全美緊急醫護中心人員約70%是醫師，去年降至16%。

在就醫便利、基礎醫療差距大、急診室就診成本高以及衛生系統和私募股權集團加碼投資 下，緊急醫護中心迅速增加。市調機構IBISWorld估計，緊急醫護市場今年營收將達480億美元，較2019年成長21%。

基礎醫療(primary care)應被列為首要管道，可全盤了解患者的就醫紀錄，緊急醫護中心主要提供偶發性護理。

便利平價 投資者也跟風

在美國，緊急醫護中心70年代以來一直存在，但長期被嘲笑是「盒子裡的醫生」(docs in a box)，過去20年間卻越來越流行。部分原因是人們想要更快、更方便的就診，基礎醫療系統幾乎不可能做到，而緊急醫護理中心工作日和周末的服務時間較長，人們更容易預約或直接前往中心就診。全美約80%人口居住地距離緊急護理中心不到10分鐘車程。

此外，急診室費用大約是緊急醫護中心的十倍，保險公司和醫院致力讓人們盡可能不到急診室。

「平價醫療法案」( Affordable Care Act）2010年通過，數以百萬計新投保族群尋求醫療服務，助長緊急醫護中心發展；根據PitchBook，私募股權和風險投資基金也向緊急醫護中心投資數十億美元。

依法，急診室有義務為每個人提供治療、不得拒絕，緊急護理中心則有權選擇病人，緊急醫護中心對投資者很有吸引力。

根據非營利組織FAIR Health，2016年，緊急醫護中心對新投保患者30分鐘就診的平均收費是 242美元，基礎醫療診所收費294美元、零售診所109美元。

哈佛醫學 院(Harvard Medical School)醫療保健政策和醫學教授梅赫羅特拉(Ateev Mehrotra )說，緊急醫護中心2008到2015年就診人數大增119%，已成為治療急性呼吸道感染、尿路感染、皮疹和肌肉拉傷等低急性病症的主要場所。

醫護資源分散 恐增支出

但緊急醫護中心快速成長危及基礎醫療系統。有些醫師和研究人員擔心，許多患者以緊急醫護中心代替基礎醫療系統。美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)預估，未來十年基礎醫療系統醫師將短缺5萬5000人。許多醫生、醫療保健倡議者和研究人員也擔心有諸多不利影響。

芝加哥盧裡兒童醫院(Lurie Children's Hospital of Chicago)緊急護理醫療主任伯恩斯(Rebecca Burns)也直言，人們尋求兒科醫師之外的護理資源，可能破壞患者與基礎醫療系統間的關係。這最終可能導致護理資源分散、整體醫療保健支出增加。

緊急醫護中心讓人們避開昂貴的急診服務，但梅赫羅特拉教授發現，淨醫療保健支出增加了。

緊急醫護中心的護理品質、以及是否有充分資源服務低收入 社區也令人質疑。 皮尤慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)和疾病控制預防中心(CDC) 2018 年研究發現，緊急醫護中心的抗生素處方過量。

萊斯大學(Rice University)健康經濟學家薇薇安．何(Vivian Ho) 說，對於無法等待基礎醫療保健的輕微疾病患者來說，前往緊急醫護中心還算合理，但如果需要控制慢性病，不該這麼做。

還有人擔心，高收入地區的緊急醫護中心過度飽和，醫療服務欠缺地獲得醫療服務的機會相對受限。

加州大學舊金山分校(University of California at San Francisco)2016 年研究發現，緊急醫護中心傾向於不為農村地區、低收入患者集中地以及私人保險患者較少的地區提供服務，可能加劇健康差距(health disparities)。