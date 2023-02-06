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理財問答／人工流產需要花多少錢？

文／周芳苑

問：美國墮胎法令前一陣子變了，請問目前人工流產費用大約多少？

答：平均成本介於500至700美元，具體金額取決於墮胎形式、是否要到外地等諸多因素。

最高法院去年推翻維護墮胎權的羅訴韋德案例(Roe vs. Wade)後，在美國進行人工流產比以前複雜，成本、難度都增加。

人工流產成本主要與五大因素有關，包括懷孕多久、墮胎形式、保險給付、居住地、是否可從雇主或其他來源取得財務資助。

因素一：懷孕期長短。美國計畫生育聯合會 (Planned Parenthood)估計，懷孕頭三個月進行人工流產的手術費約750美元，超過三個月更貴，將達1500美元。孕期長短影響手術類型、連帶影響費用。「全國墮胎基金網」(National Network of Abortion Funds)執行董事尼古(Oriaku Njoku) 說，懷孕頭三個月任何時候手術，費用都一樣，一旦超過頭三個月，每周遞增。

因素二：人工流產形式。概分為藥物和手術流產兩大類，由醫生建議以及孕期長短決定；一般而言，藥物流產比手術便宜，尼克說，這種方式適用於懷孕10周以內的人。據美國計畫生育聯合會，藥物流產費用約800美元，各診所不一，有些只收費580美元。

因素三：保險給付。衛生事務部(Health Affairs)稱，約69%尋求墮胎的人須自掏腰包，包括擁有私人醫療保險的人。

聯邦政府資助的健康保險如醫療補助計畫(Medicaid)通常不涵蓋墮胎，主要是因為「海德修正案」(Hyde Amendment)阻礙聯邦資金支持墮胎；不過，強姦、亂倫以及為挽救孕婦生命而進行墮胎例外。

在某些州，醫療補助涵蓋墮胎費用。 西北墮胎基金(Northwest Abortion Access Fund)熱線志願者代表科爾(Kate Cole)說，在聯邦海德修正案之下，許多共和黨州醫療補助計畫不支付任何墮胎費用，但在許多民主黨州，醫療補助計畫支付全部手術費用。至於私人保險，多半不涵蓋墮胎，或者「自付額」(deductibles)很高，費用超過該額度保險公司才給付。

因素四：居住地。墮胎費本身就各地有別，再加上如果居住州禁止墮胎，就必須跨州進行，費用更高。一般而言，在東南部墮胎最便宜、在西部最貴。

根據衛生事務部，2020年藥物流產及手術流產平均費用大致如下：

東北部的新英格蘭東北部(康州等六州)555美元、700美元

東北部的中大西洋(賓州、新州、紐約州)500美元、500美元

北東部中心的中西部(伊利諾伊州等五州)525美元、545美元

北西部中心的中西部(愛荷華等七州)730美元、755美元

南大西洋南部(華盛頓特區、馬里蘭州、佛州等九地)490美元、492美元

東南中心南部(阿拉巴馬等四州)600美元、650美元

西南中心南部(德州等四州)650美元、688美元

山區西部(蒙大拿州等八州)540美元、600美元

太平洋西部(加州等五州)680美元、700美元

除了流產費用本身，還必須考慮居住地是否禁止墮胎。截至2022年10月，全美17州禁止人工流產，包括阿拉巴馬、亞利桑那、阿肯色、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、肯塔基、路易斯安那、密西西比、密蘇里、北卡羅來納、俄克拉荷馬、南達科他、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞。如果住在這些州，需要到外州墮胎，將衍生交通、住宿、甚至托兒等費用，可能還因請假少了工資。

因素五：財務資助。保險或許涵蓋部分或全部墮胎費用，除此之外，可尋求其他資金援助。

其中一種資助管道是墮胎基金，通常由州級地方志工團體管理，這些機構直接與墮胎診所合作、支付費用，可造訪「全國墮胎基金網」網站搜尋各地援助資金來源。

羅訴韋德案例被推翻後，有些雇主開始為需要到外州尋求墮胎的員工提供資金援助，特斯拉(Tesla)、迪士尼(Disney)、亞馬遜(Amazon)、影音串流服務公司Netflix等目前都提供這項福利。不妨向人力資源部門詢問。

墮胎 醫療保險 手術

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