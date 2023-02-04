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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉中國產量月增18%

中國乘用車市場資訊聯席會(CPCA)顯示，特斯拉1月在中國銷售6萬6051輛電動車，較去年12月成長18%，較去年同期成長10%。去年12月特斯拉中國製電動車銷量為5萬5796輛。去年12月特斯拉上海廠產量比11月減少約三分之一，並在今年1月延長該廠員工的農曆春節假期，以應對庫存上升。

最大退休基金連虧4季

日本政府退休金投資基金(GPIF)連續4季虧損，創20年來最長連跌紀錄。這家全球最大退休基金在2022年最後3個月投資損失0.97%，相當於1.85兆日元或143億元。這是自2003財年連續4季出現虧損以來最長的虧損期間。最大損失來自外國債券持有量，下降5.3%，而國內債券投資下降1.7%。

Regeneron獲利銳減46%

Regeneron Pharmaceuticals Inc第4季獲利暴跌約46%，受其重磅眼藥Eylea在美國的銷售額下降以及新冠病毒抗體雞尾酒療法銷售枯竭的影響。由於該雞尾酒療法對Omicron變種病毒缺乏有效性，美國監管機構去年1月決定限制其在所有州的使用；因此本季沒有任何抗體藥物的銷售。

激進投資客盯上Nordstrom

Nordstrom股票飆升24.79%，媒體指稱激進投資客和炒股專家科恩(Ryan Cohen)買進這家高階百貨公司的股份。《華爾街日報》2日晚間引述知情人士的話報導，科恩開始收購Nordstrom的「大量股份」，同時希望重組其董事會。報導指出，科恩現在是Nordstrom的前5大名非家族股東之一。

特斯拉占德國註冊新車2.4%

德國聯邦汽車管理局KBA發布報告，1月在德註冊的特斯拉新車數量較去年同期的419增加912.2%至4241輛，為在德銷售汽車的最大同比增幅；占所有註冊新車的2.4%。傳統上，特斯拉新車註冊量通常在前一季末較高，並在下一季初回落，像是從去年10月的3185輛躍升至12月的1萬6948輛。

航班崩潰 西南航空參院聽證

西南航空營運長沃特森(Andrew Watterson)將於9日赴參議院小組接受質詢，內容涉及該航空公司的假期崩潰導致數十萬旅客滯留。西南航空表示，聽證會日期與CEO喬丹(Bob Jordan)的行程撞期。這場挫敗導致上季稅前損失8億元，全季陷入虧損。

特斯拉 投資 退休金

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