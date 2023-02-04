漲勢恐已過頭 做好回跌準備

美國商銀策略師表示，目前美股 漲勢有些過頭，如果經濟在今年下半年出現衰退，那麼投資 人將面臨殘酷的拋售。

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊在最新報告中寫道，風險在於通膨可能會在未來幾個月再度惡化；此外，美國經濟可能在下半年出現嚴重的衰退。

報告引用EPFR Global的數據指出，過去4周全球股票 基金有447億美元的資金流入。

今年以來，全球股市紛紛大幅攀升。投資人認為，隨著各國央行的政策利率接近峰值，且高通膨開始緩解，各國央行將快速轉向降息。

哈奈特建議，在史坦普500指數超過4200點後，投資人最好賣出股票；他預計史指將在2月14日前觸及第1季高點。4200點較2日收盤價高出0.5%。

華爾街知名空頭、摩根史坦利美股策略師威爾森(Mike Wilson)也持類似觀點。他表示，湧入股市的投資人將會失望，因為他們在與Fed對作，投資人不相信美聯儲會長期維持高利率。

他在接受媒體採訪時表示，由美企業績帶動的失望情緒可能會「加速」，近期股市的反彈可能只是假象。

摩根大通首席美股分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)也指出，在美股反彈之際，經濟正在走向低迷，投資人要為這種風險做好準備。

Ariel Investments投資長邦薩利(Rupal Bhansali)表示，美股估值看上去仍然偏高，未來股價指數將出現更大幅度的回跌。

他認為美國市場仍然低估了Fed，目前的股票估值並沒有反映出Fed政策即將發生的重大轉變。（財經新聞組）