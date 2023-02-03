Fed主席鮑爾 釋出四道鴿聲

美國聯準會1日決議升息1碼，主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，但即使如此，還有更多工作要做。（路透）

美聯準會（Fed）主席鮑爾 表示可能會繼續升息 ，還反駁市場認為今年會降息 的看法，但市場也察覺鮑爾釋出的四道「鴿聲」，包括對金融情勢轉趨寬鬆的說法沒上次那麼強硬、對通膨趨緩前景更有把握、暗示升息循環將盡，以及未排除今年降息可能性，更加預期今年只會再升息兩次。

鮑爾暗示不擔心金融情勢轉趨寬鬆：今年來美股上漲致使金融情勢轉趨寬鬆，不利Fed抑制通膨任務，因此鮑爾被問到的第一個問題，就是Fed是否會因金融情勢轉趨寬鬆，進一步提高利率以抵銷相關影響。

不過，鮑爾口吻卻沒去年12月那麼強硬。他說，金融情勢過去一年來已大幅趨緊，整體金融情勢要反映Fed的政策行動，但金融情勢是受多項因素影響，Fed關注長期變化、而非短期波動。這些話被市場解讀為不擔心近來股市漲勢。

對通膨趨緩更有把握：Fed決策聲明形容通膨的措辭，調整為「有所緩解，但仍居高不下」，口氣比去年12月的物價漲幅「居高不下」淡化。鮑爾也說，通膨減緩的過程已開始，而且這是Fed第一次能這麼說。

暗示升息循環將盡：鮑爾說，Fed正試圖判斷利率要多高才會達到足夠的約束水準，但「我們距離高峰（利率）水準沒有非常遠」，還透露「我們正在討論升息約兩次」。

彭博資訊經濟學家指出，這似乎暗示Fed在3月、5月各升息1碼，使聯邦資金利率區間升至5%~5.25%區間後，就會停止升息。

未排除今年降息的可能性：鮑爾說，若經濟發展廣泛符合他的預期，今年降息寬鬆政策將不太合適，但若通膨下降速度加快，將考慮把降息納入決策思維，並未咬定今年絕不降息。對於市場預期下半年降息的利率走勢，他也不會太關切，因為這些預期大致反映市場對通膨將更快下滑的觀點。

經濟學家認為，鮑爾這45分鐘記者會發言的鷹派程度，低於許多人預期。Forex.com and City Index全球研究主管威勒指出，鮑爾確認他預期Fed會再升息兩次，也承認通膨趨緩過程已開始，且他反覆強調房市以外核心服務業通膨，也讓提供市場一個評估Fed決策前景的明確通膨指標。

「債券天王」岡雷克則認為，Fed接下來只會再升息一次，今年降息機率則像「拋硬幣」一樣，一切取決於通膨指標。不過，在Fed決策會議過後，利率市場預期Fed下半年將降息2碼。