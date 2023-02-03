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獲利失望情緒 虛化近期漲勢

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席美股分析師威爾森(Mike Wilson) 表示，圍繞美國企業獲利的失望情緒可能會「加速」，讓最近的股市上漲變成假象。

他指出，「財報業績都很令人失望，好嗎？這是很長一段時間以來看到的最糟的財報季之一。也許有人可能會想這比擔心的要好。但這就好像一場龍捲風席捲了你的房子，你卻慶幸龍捲風只毀了臥室。」

史坦普500指數1月上漲超過6%。科技股也上漲，那斯達克綜合指數上漲近11%，為2022年7月以來的最佳單月表現。然而，威爾森表示，獲利率正在下降，許多投資人只是相信情況會好轉，這不是一個好的投資理念。

根據市場分析師平均預測，史指成分股的獲利預計2023年將持平於每股223.1美元，低於去年10月底4.4%的成長預測。

威爾森說，1月的反彈誘使人們相信「現實與實際情況不同」。這對於1月來說很典型，尤其是才剛度過艱難的一年。他將1月的股市上漲比作2001年初，當時市場還對科技股進行了重新評級。

他說：「然後在進入新的一年時，人們會想：『哦，最壞的情況已經過去了』，然後回頭買進所有在年底受到重創的股票，這明顯這是超跌反彈。」

Fed決議完全符合威爾森的預期，將基準利率調升25個基點，幾乎沒有透露任何升息周期即將結束的訊息。

負責制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)一如市場預期將聯邦基金利率調升0.25個百分點。使目標區間達到4.5%-4.75%，為2007年10月以來的最高水平。

會後聲明指出，通膨「有所緩解，但仍處於高點」，這與之前的措辭有所不同。

該聲明提到，FOMC仍然認為有必要「繼續提高目標區間」。投資人一直希望這個措辭會有所軟化，但這份獲得與會委員一致通過的聲明沒有任何改變。（財經新聞組）

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