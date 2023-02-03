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Meta推升科技股 史指5個月新高

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數升至5個月來最高水平，因為優於預期的Meta財報進一步改善了科技股的情緒。

史指上漲60.55點或1.47%至4179.76點，為8月以來最高水平。與此同時，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲384.5點或3.25%至1萬2200.82點，為9月以來最高水平。

道瓊工業平均指數表現不佳，下跌39.02點或0.11%至3萬4053.94點。雖然默克公司最新財報營收和獲利都超出分析師預期，但疲弱的財測拖累道指走低。

在公布第4季營收優於預期並宣布回購400億元股票後，Meta飆升23.28%，創2013年來最佳單日漲幅。Meta本周上漲近30%，今年來上漲超過60%。

其他大型科技股在這些背景支持下上漲。谷歌母公司Alphabet上漲 7.28%，而亞馬遜上漲7.38%。蘋果上漲3.71%。

科技股2023年表現優於大盤，得益於近期通膨降溫的訊號，投資人預計Fed可能會因此暫停激進的升息行動。史指資訊科技類股在去年下跌超過28%後，今年來上漲超過14%。

《道瓊》經濟學家預計3日的就業報告將顯示1月新增18.7萬個工作崗位。不過，高盛經濟學家表示，就業人數可能高達30萬人，這個數字很大，可能意味著Fed必須採取進一步措施來為經濟降溫並抑制通膨。

指數 營收 就業

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