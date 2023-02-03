賽百味連創佳績 吸引潛在買家

賽百味(Subway) 2022年同店銷售額成長9.2%，代表這家三明治連鎖店的轉型出現實質效果。在此同時，據傳該公司正在探索出售。

該公司毋需披露其財務業績，因為它是私營企業。然而，賽百味最近定期公布銷售業績，因為它的業務已經翻身。這些公告可能會吸引潛在買家的興趣。

《華爾街 日報》1月報導，賽百味聘請顧問來探索這家市值超過100億元的連鎖店出售機會。私營的賽百味不對所有權結構和商業計畫發表評論。

該公司CEO奇德賽(John Chidsey)發表聲明表示，該連鎖店已經連續兩年創下銷售記錄，並且正在「重新意氣風發」。該公司在新聞稿中表示，自2019年以來，銷售額已連續8季成長，數位銷售額成長2倍多。根據其數據，北美地區同店銷售額在2022年成長7.8%，打破10年來平均每周銷售記錄。

這種趨勢扭轉了這家曾經無處不在的三明治連鎖店多年來銷售下滑的趨勢，該公司曾一度是美國分店數量最多的餐飲公司。根據加盟授權統計，其美國分店數在2021年降至2萬1147家，比2015年的峰值 2萬7103家減少了22%。

早在2015年聯合創始人德盧卡(Fred DeLuca)去世之前，賽百味就追不上Chipotle等新進速食休閒競爭對手的步伐，並因開設太多門市蠶食了自家的銷售額。

2021年夏天，該連鎖店宣布全面調整菜單、升級食材並增加廣告支出以吸引顧客回流。

它也試圖捲土重來，卻遭逢更全面的餐飲業艱難環境。新冠疫情 封鎖解除後，餐館不得不應對勞工短缺、供應鏈 混亂和原料成本攀升的問題。許多業者以提高價格作為回應。

賽百味沒有透露漲價對其近期銷售成長的貢獻度，但表示其漲價幅度與其他速食連鎖店「一致」。