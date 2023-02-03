我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 北加僑領在場嚇傻

賽百味連創佳績 吸引潛在買家

財經新聞組／綜合報導

賽百味(Subway) 2022年同店銷售額成長9.2%，代表這家三明治連鎖店的轉型出現實質效果。在此同時，據傳該公司正在探索出售。

該公司毋需披露其財務業績，因為它是私營企業。然而，賽百味最近定期公布銷售業績，因為它的業務已經翻身。這些公告可能會吸引潛在買家的興趣。

華爾街日報》1月報導，賽百味聘請顧問來探索這家市值超過100億元的連鎖店出售機會。私營的賽百味不對所有權結構和商業計畫發表評論。

該公司CEO奇德賽(John Chidsey)發表聲明表示，該連鎖店已經連續兩年創下銷售記錄，並且正在「重新意氣風發」。該公司在新聞稿中表示，自2019年以來，銷售額已連續8季成長，數位銷售額成長2倍多。根據其數據，北美地區同店銷售額在2022年成長7.8%，打破10年來平均每周銷售記錄。

這種趨勢扭轉了這家曾經無處不在的三明治連鎖店多年來銷售下滑的趨勢，該公司曾一度是美國分店數量最多的餐飲公司。根據加盟授權統計，其美國分店數在2021年降至2萬1147家，比2015年的峰值 2萬7103家減少了22%。

早在2015年聯合創始人德盧卡(Fred DeLuca)去世之前，賽百味就追不上Chipotle等新進速食休閒競爭對手的步伐，並因開設太多門市蠶食了自家的銷售額。

2021年夏天，該連鎖店宣布全面調整菜單、升級食材並增加廣告支出以吸引顧客回流。

它也試圖捲土重來，卻遭逢更全面的餐飲業艱難環境。新冠疫情封鎖解除後，餐館不得不應對勞工短缺、供應鏈混亂和原料成本攀升的問題。許多業者以提高價格作為回應。

賽百味沒有透露漲價對其近期銷售成長的貢獻度，但表示其漲價幅度與其他速食連鎖店「一致」。

華爾街 疫情 供應鏈

上一則

PS 5狂賣 Sony調高獲利展望

下一則

Meta推升科技股 史指5個月新高

延伸閱讀

中國官方數據：新冠住院、重症、死亡數降了9成

中國官方數據：新冠住院、重症、死亡數降了9成
旗艦店也熄燈 BB&B再關87家店

旗艦店也熄燈 BB&B再關87家店
味全 百味齊全 產品銷售遍美加及中南美洲

味全 百味齊全 產品銷售遍美加及中南美洲
Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機