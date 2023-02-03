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蘋果銷售下滑5% 6年來最大

財經新聞組／綜合報導
蘋果假日季獲利7年來首度低於預期。（路透）
蘋果假日季獲利7年來首度低於預期。（路透）

蘋果公布假日季財報，許多業務的營收、獲利和銷售額均未達到預期。整體銷售額較去年下降約5%，為2019年以來的首次同比銷售額下降。

蘋果CEO庫克表示，三項因素影響了財報結果：強勢美元、影響iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的中國生產問題，以及整體宏觀經濟環境。

蘋果財報結果與與Refinitiv共識預期的對比如下：

●每股獲利1.88元，低於預期的1.94元，同比下降10.9%

●營收入1171.5億元，不及預期的1211億元，同比下降5.49%

●iPhone營收657.8億元，低於預估的682.9億元，同比下降8.17%

●Mac營收77.4億元，低於預估的96.3億元，同比下降28.66%

●iPad營收94億元，高於預期的77.6億元，同比成長29.66%

●其他產品營收134.8億元，低於預期的152.3億元，同比下降 8.3%

●服務營收207.7億元，高於預期的206.7億元，同比成長6.4%

●毛利率42.96%，略低於預期的42.95%

蘋果本季表現令人震驚，獲利近7年來首次低於市場普遍預期。事實上，這是蘋果自2017年8月以來的第二次營收下滑，銷售額比普遍預期低3%以上。單季營收自2019年以來首次出現同比下滑，也是2016年9月以來最大單季營收同比降幅。庫克表示，表現不佳的部分原因是美元走強。

庫克還表示，本季iPhone 14 Pro和iPhone 14 Max的供應量大幅減少，這意味著出售給客戶的數量減少了。充滿挑戰的宏觀經濟環境影響了iPhone、Mac以及蘋果手表等可穿戴設備的銷售。

不過財報仍為投資人提供了一些亮點。首先，蘋果披露其擁有20億台活躍設備，包括iPhone、Mac、蘋果手表等產品，較去年1月公布的18億活躍設備有所增加。

另一個好消息是服務業務成長6%，超出分析師預期。這個類別重點在雲端服務、包括Apple Pay和Apple Card在內的支付以及音樂。

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