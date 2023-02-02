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八個躋身超級富豪階級的方法

編譯陳律安／綜合外電
企業執行長分享超級富豪所養成的八大習慣。（歐新社）
企業執行長分享超級富豪所養成的八大習慣。（歐新社）

Cardone資本公司執行長卡東在CNBC撰文表示，在他的投資生涯中，與許多百萬富翁建立起關係，從而觀察到他們致富的八大習慣。

不急著分散投資

投資各種股票、基金等標的，讓資產組合多元化是一項好主意，但超級富豪在建立身家時，常全力投入自身事業，上軌道後才分散投資。

舉億萬富豪馬斯克為例，他把出售第一份事業、即網路分類公司Zip 2所獲得的2,200萬美元，全面押注在網路銀行服務公司X.com。當X.com與Pay Pal合併後，他賺進1.8億美元，獲得了創立特斯拉、SpaceX等事業的資金。

舉債適合企業 不適合個人

卡東說，當他在累積身家時，不會為了買名牌服飾或豪宅而積欠債務。即便他能負擔得起，他會把所有的報酬拿來錢滾錢。他買房時用現金付款，也從未啟用信用卡的循環利息。不過，以部分案例而言，如果要創辦一家公司，舉債可協助企業更快取得能創造收益的資產。

不必把買房當成第一筆投資

買房可能是美國夢的一部分，但富豪很少把購屋當作第一個目標。買房的投資報酬率可能不比其他投資。

可投資能帶來現金流的不動產

相反的，可創造現金流的不動產，例如在支付房貸、房屋稅和維護費用後，能每月創造租金收入的房產，是保障資金和增加報酬的絕佳方式。這類房產能帶來被動收入，也比現居的房屋容易出售。

大量採購

富裕人士願意大量採購以壓低物品的平均單價，並節省採購時間，這可以適用在經營事業和個人生活上。

投資人脈

卡東說，人們愈相信你，就愈信任你的才能和技能，能創造更多的機會、更快速的決策，和更佳的利潤率。因此，必須投入時間和資源以建立並維繫人脈。

保持飢渴

卡東有一位曾任職多家企業執行長的好友，他說富豪有一個共通點，那就是不會自滿於現有成就，而是聚焦於未來的目標。

不嘗試自己完成所有事

富人明白時間是唯一的稀有資源，無法透過金錢來獲得更多時間。因此他們放棄在事業或資產組合上掌控每個細節，學會有效率地把事情分配出去，讓聰明、良善的人用他們的時間換取報酬。

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