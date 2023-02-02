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iPhone和Mac賣得太差 蘋果上季營收和獲利掉漆

編譯季晶晶／綜合外電
由於iPhone、Mac和可穿戴裝置的銷量下滑比華爾街擔心的更嚴重，蘋果周四公布的上季營收和獲利遜於市場預期。（路透）
由於iPhone、Mac和可穿戴裝置的銷量下滑比華爾街擔心的更嚴重，蘋果周四公布的上季營收和獲利遜於市場預期。（路透）

由於iPhone、Mac和可穿戴裝置的銷量下滑比華爾街擔心的更嚴重，蘋果公司周四公布的上季營收和獲利均不如市場預期，凸顯出經濟放緩造成的影響和持續的供應問題，股價在盤後交易重挫。

蘋果執行長庫克表示，有三個因素影響財報：美元強勢、中國工廠的生產問題影響到iPhone 14 Pro和iPhhone 14 Pro Max產量，以及整體環境充滿挑戰。

蘋果股價繼周四正常交易時段上漲3.7%到150.82美元後，盤後交易下跌5.6%。

該公司截至12月底的年度第1季營收年減5.5%到1,172億美元，季營收年減幅是2016年9月以來最大。華爾街原本預期銷售額可達1,211億美元。每股盈餘年減10.9%到1.88美元，市場平均預期1.94美元。此一表現很令人震驚，這是蘋果近七年來首見獲利低於分析師的普遍預期，事實上，蘋果自2017年8月以來只出現過兩次營收未達預期的情況。

iPhone和Mac銷量尤其疲軟，主要是智慧手機和電腦的需求下滑所致。iPhone營收較降至657.8億美元，不如預估的682.9億美元和一年前成績716億美元。Mac營收年減28.66%到77.4億美元，也遠低於預估96.3億美元和一年前的109億美元。

可穿戴裝置、家居和配件部門——包括Apple Watch、HomePod、Apple TV、AirPods和Beats產品——帶進135億美元的營收，但華爾街預期153億美元，也遜於一年前的147億美元。

其他領域表現較佳，iPad營收94億美元，超過預期的78億美元。服務收入達到創新高的208億美元，超過市場預期的205億美元，也比一年前的195億美元有所增長，Apple Music和Apple TV月費分別漲價1美元和2美元顯有助益。庫克表示，蘋果正在測試一項先買後付的功能，「很快會推出」。

這份財報為投資人提供的另一個亮點是，蘋果披露擁有20億台活躍裝置，包括iPhone、Mac、Apple Watch等產品，比去年1月公布的18億台多。這個數字對投資人來說很重要，因為它總結了蘋果的全球影響力，並表明如果能透過服務或其他附加產品從這些客戶身上獲利的話，股價有上行空間。

蘋果沒有提供第2季的營收展望，延續了其自2020年疫情開始以來的一貫做法。

營收 蘋果 iPhone

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