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美國開始扣押疑涉新疆強迫勞動的鋁製品 鎖定汽車零件

編譯林奇賢／綜合外電
美國開始扣押從中國進口、疑似在新疆涉及強迫勞動的鋁製產品，成為美國針對來自該地區的第四種產品。（歐新社）
美國開始扣押從中國進口、疑似在新疆涉及強迫勞動的鋁製產品，成為美國針對來自該地區的第四種產品。（歐新社）

航運巨頭馬士基（Maersk）表示，美國開始扣押從中國進口、疑似涉及強迫勞動的鋁製產品，特別是來自新疆地區。

彭博資訊報導，馬士基1月31日在官網上說，美國海關與邊境保護局（CBP）已針對這類產品，向進口商發出扣押通知。馬士基也說，這項措施大多將鎖定用於汽車零件的鋁。

美國和其他國家指控中國強迫新疆人民勞動，而北京當局否認。在美中兩國日益將對方視為最大戰略競爭對手之際，讓全球兩個最大經濟體之間的摩擦再添一筆。

根據法律事務所Miller & Chevalier，CBP是在去年12月底或1月初開始，將涉及強迫勞動的鋁列為發布扣押通知的產品。先前美國針對來自新疆維吾爾自治區的棉花、番茄、多晶矽進口加強管制，如今鋁或鋁製品成為當局列管的第四種產品。

實施這項措施的法源是美國總統拜登2021年底簽署的「防止強迫維吾爾人勞動法」（UFLPA）。在該規定之下，企業將必須出具產品的文件，說明從新疆採購或在當地生產的產品不涉及強迫勞動。

馬士基建議，若企業要進口鋁製產品或含有鋁成分的商品，應主動確認是否遵守UFLPA的規定，包括對供應鏈進行實地查核，並執行法遵計畫。

此舉對美國鋁市的衝擊可能不大。貿易數據顯示，美國幾乎不從中國進口原鋁，每月進口的相關附加價值產品也不到2.4萬公噸。

倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨1日收跌0.5%，顯示此舉沒有對市場帶來立即性的衝擊，但實體交易員表示，正在釐清海關當局規定的範圍。

新疆 維吾爾 CBP

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