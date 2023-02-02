歐元區通膨率連降3個月

由於能源成本大幅下降，1月歐元區通膨率為8.5%，連續第三個月下降。12月的數據為9.2%。能源仍是最大成本驅動因素，但較之前水平再次有所緩和。能源費用從12月的25.5%下降到1月的估計17.2%。然而食品成本卻從12月的13.8%小幅上升至1月的14.1%。

去年黃金需求創11年新高

世界黃金協會(WGC)表示，在央行大量購買黃金、散戶投資人大量購買的幫助下，黃金需求在2022年飆升至11年高點。受第4季創紀錄的1337噸需求推動，全年黃金需求量躍升18%至4741噸，為2011年以來的最高。激增的關鍵是各國央行買進1136噸，創55年高位，且其中大部分購買「並未公開」。

PayPal還需削減更多成本

華爾街 分析師警告，PayPal需要削減更多成本，因為隨著客戶為潛在的經濟衰退預做準備，其支付量預計會減少，未來一年業務將會很艱難。這家數位支付公司31日宣布裁員7%，約2000名員工；此舉符合分析師預期以及該公司之前控制成本的承諾。

利率 雖降 房貸需求大跌9%

在今年強勁開局之後，即使利率再次下降，上周房貸需求暴跌。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季調後指數，房貸申請總量較前周下降9%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.2%降至6.19%；一年前同周的利率為 3.78%。再融資申請也下降7%，較一年前同周下降80%。

T-Mobile上季營收 低於預期

無線電信商T-Mobile US Inc第4季營收低於華爾街預期，原因是競爭對手透過更具吸引力的促銷優惠來增加用戶，從而加劇競爭。截至12月當季總營收下降2.5%至202.7億元，低於Refinitiv估計的206億元。本季新增92.7萬名付費用戶。淨利從一年前4.22億元或每股34分增至14.8億元或每股1.18元。

Peloton虧損縮小 營收超標

Peloton上季淨虧損幅度縮小，而且連續三季訂閱收入高於公司聯網健身產品的銷售額。截至12月31日當季淨虧損3.354億元，合每股虧損98分；雖是該公司連續第八季出現虧損，但卻是2021財年第4季以來最小虧損。營收較去年同期下降30%，但超出7至7.25億元的預期。