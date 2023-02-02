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通膨開始下降 股指由跌轉升

財經新聞組／綜合報導

投資人擺脫了Fed升息1碼(25個基點)的影響，轉而關注主席鮑爾承認通膨下降的言論，美股上漲。

史坦普500指數上漲42.61點或1.05%收4119.21點，收復早盤近1%的跌幅。那斯達克綜合指數上漲231.77點或2%收1萬1816.32點，受晶片製造商Advanced Micro Devices強勁獲利後上漲的提振。與此同時，道瓊工業平均指數上漲6.92點或0.02%至3萬4092.96點，盤中一度下跌超過500點。

Fed最近的升息幅度較去年12月的2碼(50個基點)繼續放緩，代表投資人期望Fed將放鬆其激進的緊縮行動。鮑爾的評論進一步鼓舞了市場。

鮑爾在會後新聞記者會中說，「我們現在可以第一次說通貨緊縮過程已經開始。我們可以看到這一點，而且到目前為止我們的確在商品價格上看到了這一點。」

然而，Fed並沒有真正暗示暫停升息，在會後聲明中保留了這樣的措辭：「目標區間的持續上升將是適當的，以便獲得足以限制通脹隨著時間過去降至2%的貨幣政策立場。」

由於第4季企業獲利絕大多數繼續顯示出韌性，股票指數也得到提振。Peloton飆升26.53%，這家健身器材公司淨虧損同比收窄。Advanced Micro Devices上漲12.63%，這家半導體公司第4季業績優於預期。

指數 鮑爾 升息

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