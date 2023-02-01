市場人士對Fed看法：鮑爾沒那麼鷹 Fed頂多再升2碼

市場顯然看重的是，鮑爾說通膨壓力正趨於緩和，且對市場1月大漲不以為意。（路透）

聯準會（Fed）宣布決議升息 1碼（0.25個百分點）後，主席鮑爾 周三在眾所矚目的記者會強調，「還有很多工作要做」，Fed還沒有決定在哪裡停止升息，且最終可能會超過12月預測的5.1%。

但市場顯然看重鮑爾的其他說法，他說，通膨壓力正趨於緩和，對於市場1月大漲不以為意。以下是市場看法：

鮑爾沒那麼鷹

Edward Jones 投資策略師Angelo Kourkafas說：「鮑爾並不像外界擔心的那樣鷹派。我們已經看到大約三個半月的時間裡，金融狀況明顯放鬆，股市上漲，債券殖利率 下降，美元下跌，抵押貸款借款成本從高位下降。」

他說：「鮑爾本來可以利用這個機會來重新調整預期。他沒有抓住這個機會。」

「顯然，鮑爾已經說過工作還沒有完成，但在消除通膨方面已經取得了進展。同時他也沒有對金融條件放鬆的問題進行強硬回擊。」

「市場人士原本以為他將反擊市場對將立即暫停升息或降息的預期。他並未特別針對或專注於短期金融條件寬鬆，是市場轉正的一個因素。」

Fed頂多再升2碼

Forex.com and City Index 全球研究主管Matthew Weller說：「鮑爾確認了他對Fed再升息（至少）兩次的預期，但他承認通膨緩和的過程已經開始，這讓交易員更有信心，這將是本周期的最後兩次升息，Fed將在第2季中期暫停升息。同時，他反覆強調的「核心服務（房市除外）」為交易員提供了一個評估Fed未來幾個月是否會採取什麼措施的明確通膨指標。」

物價穩定而無傷害勞動市場之虞

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 說：「目前看來鮑爾的談話讓人放心 ，他同意Fed可以促成物價穩定且不會傷害勞動市場，此外，他明確立下Fed著重的目標，即服務業也要達到通膨緩和。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點