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通膨開始下降 股指由跌轉升

聯準會升息1碼 鮑爾說通膨壓力趨於緩和 仍會繼續升息

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，對於市場所反映的升息路徑與Fed有落差，他表示這反映的是市場認為通膨會更快速下降的看法。（美聯社）
Fed主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，對於市場所反映的升息路徑與Fed有落差，他表示這反映的是市場認為通膨會更快速下降的看法。（美聯社）

聯準會（Fed）1日放鬆對抗通膨的力道，但表示接下來會繼續升息。Fed主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和，對於市場所反映的升息路徑與Fed有落差，他表示這反映的是市場認為通膨會更快速下降的看法。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）這次全體一同意調高基準利率1碼（0.25個百分點）至4.5％-4.75％，升息幅度只有12月2碼的一半。

鮑爾在會後告訴記者，「我們認為我們已經走了很長一段路，但即使如此，還有更多工作要做。」

儘管鮑爾重申Fed還會進一步升息，但投資人對他有關通膨壓力已經緩和的言論感到鼓舞。 標普500指數收盤漲逾1%，扭轉盤中跌勢，美國2年期債券殖利率下跌。

Fed在會後發布的政策聲明中重申之前的論調，稱「委員會預計，持續提高目標利率區間將是適當的，為了讓通膨率隨著時間回到2%水準，將保持足夠限制性的貨幣政策立場」。

聲明中透露緊縮周期可能接近尾聲的線索。FOMC表示，「未來利率上調的程度將取決於多項因素，包括貨幣政策緊縮的累積影響」。在之前的聲明中，FOMC之前用升息的「步調」（pace），而非「程度」（extent）。

還有一個轉變是聯儲會指出通膨「有所緩解，儘管仍然居高不下」，這暗示決策者對物價壓力已經見頂越來越有信心。

相較之下，上一次聲明中官員們只是簡單地表示物價漲幅「居高不下」。

投資人關注鮑爾是否會反駁市場對今年轉而降息的預期心理，鮑爾對此表示，「要恢復價格穩定，可能就需要在一段時間內保持限制性政策立場」。雖然最近有關物價壓力的數據令人鼓舞，但他強調「現在宣布戰勝通膨為時過早。」

去年12月的會議上，19位決策者中有17位預測今年將把利率提高到5％或更高，沒有人做出降息預測。

鮑爾對最近金融條件轉為寬鬆出人意料地不以為意，他強調自己更看重的是長期趨勢。對於市場所反映Fed的升息路徑，他並無異議，僅說這主要反映的是市場認為通膨會更快速下降的看法。他也對經濟軟著陸和勞動市場保持良好表示樂觀。

鮑爾說：「令人欣慰的是目前通膨緩和的過程已在進行，而勞動市場數據仍然強勁」。鮑爾說，官員需要「大量更多證據」來證明通膨處於持續向下的走勢。

鮑爾 升息 殖利率

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