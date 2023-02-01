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那指1月漲幅 2001年來最佳

財經新聞組／綜合報導

由於強勁的財報和令人鼓舞的通膨數據，推動史坦普500指數創下2019年以來最佳1月表現，美股大漲。

道瓊工業平均指數上漲368.95點或1.09%至3萬4086.04點。史指上漲58.83點或1.46%至4076.6點。那斯達克綜合指數上漲190.74點或1.67%至1萬1584.55點，創2001年以來的最佳1月表現。

汽車製造商通用汽車公布強勁獲利，股價上漲8.35%。房屋建商PulteGroup獲利優於於預期，股價飆升9.44%。埃克森美孚在財報發布後也上漲 2.13%。

投資人在Fed最新利率決定之前獲得通膨方面的利多消息。就業成本指數是Fed關注的估工資重要指標，顯示第4季薪酬成長1%，低於《道瓊》估計的1.1%。交易員普遍預計Fed升息25個基點，但希望疲軟的通膨將在不久的將來暫停緊縮政策。

股市2023年開局良好。史指和道指在1月分別上漲約6.2%和2.8%，這是4個月來第三個上漲月份。那指本月上漲近10.7%，創7月以來最佳單月表現。

強勁的1月可能是個好兆頭，並可能預示著接下來幾個月的持續上漲。在經歷前一年衰退後在次年1月上漲超過5%的5次例子中，史指全年平均上漲30%。

PayPal上漲2.32%，這家支付公司宣布計畫裁員2000人，約占其員工總數的7%。

指數 汽車 股價

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