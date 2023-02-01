Spotify 訂戶和虧損都勝預期

Spotify第4季業績喜憂參半，虧損超出預期，但毛利率也超過預期。每月活躍用戶總數超過預期，達到4.89億，高於預期的4.78億。付費用戶新增1000萬達2.05億；廣告版用戶增加2200萬達2.95億。Spotify預計第1季訂戶將達到5億，超過預期的4.922億。該公司將虧損擴大歸咎於人事成本增加。

客流量推升麥當勞上季業績

顧客光顧麥當勞餐廳的次數增加，有助這家速食巨頭第4季獲利和營收超過預期。這是該公司連續第二季強調國內流量的增加，與產業趨勢背道而馳。第4季淨利19億元，合每股2.59元，高於去年同期的16.4億元和每股2.18元。淨銷售額下降1%至59.3億元，但剔除匯率變化後成長5%。

輝瑞抗疫產品財測低於預期

輝瑞公司預測其新冠病毒產品2023年的銷售額為215億元，低於華爾街預期，主要是受到國際市場需求下降和加強疫苗接種速度放緩的打擊。預計該疫苗銷售額為135億元，低於Refinitiv估計的143.9億元；並預計其抗病毒藥Paxlovid的銷售額為80億元，低於華爾街預期的103.3億元。

通用汽車 預測今年獲利續強

通用汽車去年第4季淨利高於前期，並預測2023年獲利強於預期。預計其核心汽車業務2023年將保持強勁表現，全年淨利在87億元至101億元，調整後息稅前獲利105至125億元，攤薄和調整後每股獲利在6-7元間。2022年全年獲利從2021年的100億元降至99億元；調整後獲利145億元，創歷史新高。

特斯拉 提高未來2年資本支出

特斯拉表示，已將未來兩年的資本支出計畫增加10億元，希望增加4680電池的產量，以用於電動車和Semi重型卡車。這家電動車公司表示，預計在2024年和2025年將花費70億至90億元。該公司幾天前公布了擴建內華達州工廠的計畫。

克魯曼：通膨可能再次升溫

諾貝爾經濟學奬得主克魯曼（Paul Krugman）表示，他擔心投資人過早認定通膨風險已經過去，以及金融環境放鬆，可能再次引發通膨升溫，「如果金融市場基於通膨威脅已經過去的看法而大幅放鬆，實際上可能在某種程度上重新引發通膨。」跡象顯示，儘管能源成本下降，但食品價格居高不下。